Что сулят звезды в личностном росте знакам зодиака с 13 по 19 марта

UAportal подготовил астрологическую сводку, касающуюся трех знаков зодиака на неделе с 13 по 19 марта. Поскольку каждый знак находится под влиянием разных планет, личностный рост будет происходить своим уникальным ходом.

Луна в Раке

Луна в Раке побуждает нас заботиться о своих эмоциональных потребностях и обращаться к своей интуиции. Мы можем обнаружить, что размышляем о своем прошлом и чувствуем себя более чувствительными, чем обычно.

Найдите время, чтобы исследовать свои внутренние глубины и заняться уходом за собой, например, медитацией. Важно отдохнуть от суеты и суматохи жизни и восстановить связь с собой, воспользовавшись столь необходимым отдыхом.

Солнце во Льве

Солнце во Льве напоминает нам, что мы все способны достичь величия, если поверим в себя. В это время мы можем почувствовать себя более уверенными, творческими и смелыми, так как оно усиливает наше чувство самовыражения.

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Используйте эту энергию для создания чего-то особенного, демонстрирующего ваши уникальные таланты. Это может быть что угодно – от написания стихотворения до написания пейзажа! Принимая себя такими, какие мы есть, мы можем поделиться своими дарами с окружающим миром.

Меркурий в Деве

Меркурий в Деве привносит в нашу жизнь сосредоточенность, побуждая нас критически подходить к решению повседневных задач. Этот период может помочь нам усовершенствовать процессы на работе или в других проектах, а также обратить внимание на детали, которые мы раньше не замечали.

Под влиянием Меркурия мы можем использовать логическое мышление для принятия обоснованных решений, которые принесут нам пользу в долгосрочной перспективе. Идеальный вариант для планирования на будущее или принятия новых задач!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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