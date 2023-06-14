Что значит, когда рассыпал соль и откуда появилось это суеверие

Рассыпание соли – суеверие, которому издавна придавалось большое значение в украинской культуре. UAportal подготовил статью, в которой рассматриваются истоки, литературное, а также современное отношение к этому народному поверью.

Происхождение

Существует несколько теорий происхождения этого суеверия. Одна из них гласит, что Иуда Искариот, предавший Иисуса, рассыпал соль во время Тайной вечери. По другой версии, соль когда-то была очень ценным товаром, и рассыпать ее считалось расточительством и несчастьем. Независимо от происхождения, рассыпание соли осталось популярным суеверием в украинской культуре, передающимся из поколения в поколение.

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Примеры в литературе

Это суеверие фигурирует во многих произведениях украинской литературы. В классической повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" главный герой рассыпает соль во время еды, предвещая последующие трагические события.

Современное отношение

Хотя рассыпание соли остается распространенным суеверием в украинской культуре, отношение к нему менялось с течением времени. Одни считают его безобидным поверьем, другие – самоисполняющимся пророчеством. Есть и те, кто рассматривает ее как способ привлечь удачу, считая, что если бросить щепотку соли через левое плечо после того, как она просыпана, то это предотвратит несчастье.

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