Действенные советы, которые помогут избавиться от клещей на огороде

UAportal подготовил несколько советов по решению распространенной проблемы заражения клещами на приусадебных участках. Следуя предоставленным советам, можно принять проактивные меры по устранению вредителей и обеспечить здоровье и продуктивность растений.

Природные хищники

Божья коровка, златоглазки – полезные насекомые, питающиеся клещами. Можно привлечь этих хищников на свой участок, посадив цветы, такие как бархатцы, ромашки и тысячелистник, которые снабжают их нектаром и пыльцой.

Кроме того, есть возможность приобрести этих полезных насекомых в садовых центрах и выпустить их на своем участке. Внедряя естественных хищников, можно создать сбалансированную экосистему, которая поможет контролировать популяцию клещей.

Должная гигиена

Клещи процветают в запыленной и грязной среде, поэтому очень важно держать участок чистым и свободным от мусора. Следует регулярно убирать опавшие листья, сорняки и другие органические вещества, которые могут стать средой для размножения клещей.

Кроме того, важно избегать чрезмерного полива растений, поскольку чрезмерная влажность может создать питательную среду для этих насекомых.

Органические спреи

Масло нема, инсектицидное мыло и растительное масло – эффективные органические средства для борьбы с клещами. Эти спреи действуют, удушая и нарушая жизненный цикл клещей.

При использовании органических спреев важно соблюдать инструкции на этикетке продукта и применять их в подходящее время суток, чтобы минимизировать вред полезным насекомым. Органические спреи являются экологически чистой альтернативой химическим пестицидам.

Читайте также: Что делать, если собаку укусила клещ

Чередование культур

Клещи часто ориентированы на определенные виды растений, поэтому ротация культур может нарушить их жизненный цикл, что приведет к уменьшению их численности. Необходимо избегать высадки одной культуры на одном и том же месте из года в год.

Вместо этого рекомендуется чередовать разные семейства растений, чтобы минимизировать риск заражения клещами. Севооборот также помогает поддерживать здоровье и плодородие почвы, повышая общую продуктивность участка.

Регулярный мониторинг

Следует обращать внимание на пожелтение или полосатость листьев, тонкую паутину и искривленный рост, поскольку это общие симптомы поражения клещами.

При нахождении признаков поражения клещами, следует немедленно принять соответствующие меры борьбы. На ранней стадии можно предотвратить распространение популяции клещей и причинение значительного вреда растениям.

Напомним, мы рассказали, как уберечься от укуса клеща и как его удалить самостоятельно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!