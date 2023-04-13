Действенный способ подкормки вишни: станет сладкой, как мед

Чтобы вишня давала сладкие плоды необходимо ее подкармливать. Эту процедуру следует проводить как во время посадки деревьев, так и во время цветения.

Когда и как подкармливать вишню

Вишневые деревья хорошо растут на супесчаной почве. Если почва глинистая – насыпьте в лунку ведро песка и смешайте землю с перегноем и золой. Также, нелишним будет добавление в почву минерального удобрения – суперфосфата или хлористого кальция.

Чтобы вишня стала слаще, дерево подкармливают удобрениями с повышенной концентрацией азота.

На качество плодов влияет много факторов, в частности, возраст дерева. Если вы заметили на вишневых листьях красные пятна – это явный признак недостатка питательных веществ. Деревья младше 7 лет должны давать годовой прирост минимум 50 см. Если этот показатель меньше – дерево нуждается в подкормке. Вишню, которая дает плоды, надо подкармливать компостом или перегноем 3 – 4 раза в год.

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Для того чтобы плоды вишни были слаще, также используется янтарная кислота. До начала цветения деревья опрыскивают янтарной кислотой из расчета 3 г кислоты на 10 л воды.

Кроме того, чтобы улучшить вкус ягод во время образования завязей, вишню опрыскивают раствором фосфора и калия, а через 2 – 3 дня под каждое дерево высыпают по стакану золы.

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