Дешево да еще можно есть в пост: как приготовить вкусное рассыпчатое печенье
Если вы хотите какой-то постной выпечки для чая, то стоит вспомнить о проверенных временем и легких в приготовлении рецептах, таких как следующий.
На сайте cookpad.com поделились рецептом печенья, которое готовится на помидорном рассоле. Оно получается рассыпчатым и невероятно вкусным, а также требует минимальных затрат на продукты. В этом печенье отсутствуют такие ингредиенты как масло или яйца, поэтому оно идеально подходит к посту.
Для приготовления можно использовать любой рассол, однако если он слишком соленый, рекомендуется добавить чуть больше сахара. Несмотря на то, что при выпекании может ощущаться запах аммиака, в готовом печенье он полностью исчезнет.
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Нам понадобится:
- 12 ст. л. рассола из помидоров
- 12 ст. л. масла растительного
- 7 ст. л. сахара
- 380-400 г муки
- 3 г аммония
- сладкий чай для смазки
- любые измельченные орехи для посыпки
Приготовление:
- Для теста соедините в миске рассол, сахар и растительное масло. Затем добавьте муку, смешанную с аммонием, и вымешивайте до однородности.
- Сформируйте из теста шар, оберните его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 20 минут, чтобы оно отдохнуло.
- Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Вырезаем заготовки формочкой или просто стаканом (будут кружочки).
- Разместите заготовки на противне, застеленном пергаментом. Сверху смажьте печенье сладким чаем.
- Посыпьте поверхность орехами. Выпекайте при температуре 180°C в течение 10 минут в хорошо разогретой духовке.
Дайте печенье немного остыть перед подачей. Приятного аппетита!
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