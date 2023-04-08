Дети будут в восторге: блюда, которые можно приготовить с маленькими помощниками
Приготовление пищи – процесс, который сможет превратиться в интересную игру. Привлеките маленьких помощников к приготовлению вкусностей, а UaPortal уже подобрал рецепты для маленьких поваров:
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Для юных поваров (3-5 лет)
Начиная с 3 лет, дети уже начинают интересоваться процессом приготовления пищи и стремятся помочь вам в этом деле. Не мешайте юному повару и предложите вместе приготовить шоколадно-банановый пудинг. Процесс не только порадует ребенка, но и окажет положительное влияние на развитие моторики рук.
Шоколадно-банановый пудинг
Для приготовления вам понадобится:
– 3 банана
– 4 ч. л. сливок
– 250 г растопленного шоколада
- Очистите бананы и разомните их вилкой до состояния пюре. Смешайте с шоколадом, добавьте банановую смесь. Отправьте в холодильник на 1 час.
Лимонный пудинг
– сок 4 лимонов
– 4 ч. л. меда
– 250 г сметаны
– немного натертой лимонной кожицы
- Смешайте лимонный сок и мед до однородности.
- Медленно добавьте сметану.
- Разлейте по креманкам и отправьте в холодильник на час. Украсьте по вкусу.
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Для опытных поваров (6-8 лет)
С 6 лет дети уже могут готовить более сложные блюда.
Французский омлет
– 5 яиц
– 200 г шампиньонов
– 2 ч. л. сырного соуса
– немного зеленого лука
– 200 г сыра
– соль и перец
– Ветчина, помидоры, лук по вкусу.
- Взбейте яйца. Добавьте к ним творожный соус и смешайте. Посолите, добавьте лук и перец.
- Сыр потрите на терке. Грибы пожарьте на сковороде, пока не начнут выделять сок.
- Добавьте взбитые яйца в грибы. Не размешивайте. Обжарьте несколько минут. Посыпьте сверху творогом. Когда яйца хорошо прожарятся, переверните омлет. Подавать с зеленью
Домашняя пицца
– готовое тесто
– томатная паста
– помидоры
– базилик
– сыр, любое мясо/шампиньоны/кукуруза/перец болгарский и т.д.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Готовое тесто смажьте томатной пастой. Сверху уложите нарезанные кольцами помидоры. Натрите творог сверху. По вкусу добавьте еще ингредиенты (мясо, овощи, зелень).
- Поместите в духовку на 15-20 минут.
Для кулинарных экспертов (9-12 лет)
В этом возрасте ребенок уже сам может придумывать рецепты и претворять их в жизнь. Не мешайте ребенку в этом, но и не оставляйте без присмотра.
Итальянская паста
– 100 г короткой пасты (порция на человека)
– петрушка
– сыр
– ветчина
– 300 г сливок
– соль
- Налейте в кастрюлю воду. Доведите до кипения, посолите.
- Добавьте пасту и варите согласно инструкции на упаковке.
- Натрите сыр и нарежьте ветчину.
- Обжарьте ветчину без масла, добавьте к ней петрушку и сливки. Посыпьте сыром.
- Полученный соус добавьте в готовую пасту.
Домашние завитки с корицей
– порошок корицы
– мякоть белого хлеба
– растопленный шоколад
- сливочное масло
– сахар
- Порежьте хлеб, оставьте только мякоть.
- Смешайте корицу с сахаром.
- Мякоть хлеба раскатайте.
- Нарежьте полученное тесто прямоугольными кусками.
- Посыпьте каждый кусок шоколадом, а на него – смесь сахара с корицей.
- Поместите в духовку на 5 минут.
Напомним, UaPortal уже писал о скором рецепте вкусной куличи.
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