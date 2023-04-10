Дети будут в восторге: простой рецепт маршмелоу дома

Домашний машмелоу намного полезнее магазинного, а процесс его приготовления будет увлекательным процессом для вашего ребенка.

Для приготовления понадобится:

– Быстрорастворимый желатин – 1 ст. ложка

– Вода – 120 мл

– Сахар – 220 г

– Соль – щепотка

– Ванильный сахар щепотка

– Сахарная пудра – 1 ст. кровати

– Крахмал – 1 ст. кровати

– Растительное масло – 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Желатин высыпьте в миску, залейте 60 мл холодной воды, перемешайте и оставьте набухать.

Сахар высыпьте в кастрюлю (идеально, если она будет алюминиевая), добавьте щепотку соли и ванильного сахара. Добавьте 60 мл прохладной воды и поставьте на огонь. Мешайте, пока сахар не растворится.

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Желатин, который уже набух, растворите на водяной бане. Вылейте его в глубокую миску и взбейте миксером до белого цвета.

Не переставая взбивать миксером, медленно добавьте сахарный сироп. Взбивайте 7 минут до воздушности массы.

Форму застелите пищевой пленкой и смажьте растительным маслом. Вылейте полученную массу и разровняйте. Накройте пленкой и оставьте застывать в холодильнике на 5-6 часов.

Готовые вкусности нарежьте и обваляйте в смеси крахмала с сахарной пудрой.

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