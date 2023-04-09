Ди Каприо: пять лучших фильмов, в которых играла икона кино

UAportal подготовил статью о пяти лучших фильмах с участием талантливого актера Леонардо Ди Каприо. От захватывающих драм до документальных фильмов, заставляющих задуматься, эта статья охватывает целый ряд жанров, чтобы продемонстрировать многогранность актерских способностей.

Выживший

IMDB Рейтинг: 8.0

Жанр: Приключения, Драма, Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 36мин; Год: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту

Фильм "Выживший" получил широкое признание критиков и множество наград и номинаций. Он был номинирован на 12 премий "Оскар" и получил три, в том числе за лучшую режиссуру – Алехандро Г. Иньярриту, лучшую мужскую роль – Ди Каприо и лучшую операторскую работу – Эммануэль Лубецки. Кроме того, фильм получил две премии "Золотой глобус" за лучшую драматическую картину и лучшую режиссуру.

Фильм "Выживший" рассказывает историю пограничника Хью Гласса, которого его товарищи оставляют умирать в пустыне после того, как его задрал медведь. Движимый жаждой мести, Гласс вынужден пробиваться через суровую местность и жестокую погоду, чтобы выжить и отомстить.

Начало

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика

Страна: США; Продолжительность: 2ч 28мин; Год: 2010

Продюсер: Кристофер Нолан

Фильм "Начало" стал новаторским фильмом, получившим широкое признание критиков и множество наград и номинаций. Он получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую операторскую работу, лучший монтаж звука, лучшее сведение звука и лучшие визуальные эффекты. Фильм также получил ряд других наград, включая премию BAFTA за лучший оригинальный сценарий и премию Critics' Choice Movie Award за лучший боевик.

"Начало" – это захватывающий дух триллер о команде опытных оперативников, которые проникают в сны людей, чтобы украсть их секреты. Ди Каприо исполняет роль лидера команды, Кобба, которого преследуют воспоминания о его умершей жене, и он должен противостоять своему прошлому, чтобы выполнить задание.

Читайте также: Эволюция детективных фильмов: как менялся жанр

Отступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Криминал, Драма, Триллер

Страна: США; Продолжительность: 2ч 31мин; Год: 2006

Продюсер: Мартин Скорсезе

Фильм имел успех у критиков и коммерческий успех, получив множество наград и номинаций. Фильм получил четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру Мартина Скорсезе, лучший адаптированный сценарий и лучший монтаж. Ди Каприо получил номинацию за лучшую мужскую роль, а фильм также получил несколько других наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший драматический фильм.

"Отступники" – это захватывающая криминальная драма, в которой двое мужчин по разные стороны закона, сыгранные Ди Каприо и Мэттом Дэймоном, следуют за опасным преступным миром организованной преступности. Ди Каприо исполняет сильную роль конфликтного и решительного полицейского под прикрытием, демонстрируя свой актерский диапазон.

Волк с Уолл-стрит

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: биография, криминал, драма

Страна: США; Продолжительность: 3часа; Год: 2013

Продюсер: Мартин Скорсезе

Фильм стал спорным и высоко оцененным фильмом, получившим множество наград и номинаций. Он был номинирован на пять премий "Оскар", в том числе за лучшую картину и лучшую режиссуру, и получил премию "Золотой глобус" за лучший фильм – мюзикл и комедию. Ди Каприо получил номинацию за лучшую мужскую роль, а фильм также получил несколько других наград, в том числе премию Critics' Choice Movie Award за лучшую комедию.

"Волк с Уолл-стрит" – это мрачный комедийный экшн, рассказывающий историю Джордана Белфорта, коррумпированного биржевого маклера, который добился славы и богатства благодаря неэтичным действиям.

Однажды в Голливуде

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедия, Драма

Страна: США; Продолжительность: 2ч 41мин; Год: 2019

Продюсер: Квентин Тарантино

Фильм имел успех у критиков и коммерческий успех, получив множество наград и номинаций. Фильм получил две премии "Оскар", в том числе за лучшую мужскую роль второго плана для Брэда Питта и за лучший дизайн. Ди Каприо получил номинацию за лучшую мужскую роль, а фильм также получил несколько других наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший фильм – мюзикл и комедию.

"Однажды в Голливуде" – это ностальгический и причудливый фильм, который переносит зрителей в Голливуд 1960-х годов. Ди Каприо играет Рика Далтона, увядающего телевизионного актера, пытающегося найти свое место в меняющейся индустрии. Вместе со своим каскадерским двойником, которого играет Питт, Далтон преодолевает взлеты и падения мира развлечений, в то время как на заднем плане маячит семья Мэнсона.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !