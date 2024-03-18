Для тех, кто не любит возиться с тестом: быстрый рецепт пиццы из картофеля на сковороде

Пицца на картофельной основе – отличная альтернатива для тех, кто ограничивает себя в потреблении изделий из муки. Рецепт такой пиццы не требует приготовления теста.

Для создания аппетитного картофельного блюда нужны только овощи, колбаса, твердый сыр и хорошая сковорода, которая не даст ему пригореть. Рецептом поделилось NV.

Как приготовить картофельную пиццу на сковороде

Нам понадобятся:

картофель - 4 шт.;

помидоры - 2 шт.;

колбаса (сосиски или отварное куриное мясо) - 150 г;

твердый сыр – 100 г;

мука - 2 ст. л.;

яйца - 1 шт.;

соль перец - щепотка;

зелень, майонез – по вкусу;

масло для поджарки.

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Способ приготовления

Начните с того, что натрите картошку на крупной терке.

Введите в смесь яйцо, добавьте муку, немного соли и перца, хорошо все перемешайте до однородности.

Распределите смесь на разогретой сковороде, формируя блинчик, и обжаривайте около 10 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

После переворачивания блина, смажьте верх майонезом, выложите нарезанные томаты, кусочки колбасы и свежую зелень.

Посыпьте все это тертым сыром, закройте крышкой и оставьте на огне еще на 10 минут.

Приятного аппетита!

Раньше мы рассказывали, как приготовить простой и быстрый пирог-пиццу из капусты.

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