Домашние лайфхаки: как убрать запах кошачьей мочи

Запах кошачьей мочи может быть стойким и неприятным, поэтому UAportal подготовил советы, как можно от него избавиться. Независимо от того, это недавнее несчастье или старое пятно, эти советы помогут эффективно устранить неприятный запах и вернуть свежесть жилому помещению.

Используйте уксус и пищевую соду

Смешайте равные части белого уксуса и воды в пульверизаторе. Тщательно опрыскивайте загрязненный участок и оставьте на несколько минут. Затем промокните эту зону чистой тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки влаги.

Затем присыпьте участок пищевой содой и оставьте его на несколько часов или на ночь. Пропилосось соду, чтобы удалить остатки.

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Купите ферментные моющие средства

Ферментные очистители специально разработаны для расщепления белков кошачьей мочи, что способствует устранению неприятного запаха. Следуйте инструкциям на упаковке и нанесите средство на пораженный участок. Оставьте на рекомендуемый период времени, затем промокните или пропыленосите участок, чтобы удалить остатки средства.

Воспользуйтесь перекисью водорода и мылом для посуды

Сделайте смесь из 3% перекиси водорода и нескольких капель мыла для посуды. Протестируйте раствор на небольшом незаметном участке ткани или ковра, чтобы убедиться, что он не приведет к обесцвечиванию.

Если раствор безопасен, нанесите его на пятно кошачьей мочи и оставьте на несколько минут. Промокните участок чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки раствора.

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