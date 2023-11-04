Два эффективных лайфхака, которые помогут легче запоминать информацию

UAportal рассказывает о эффективных лайфхаках для улучшения памяти с помощью некоторых техник. В этой статье рассматривается техника "чанкинга", когда информация разбивается на части для облегчения ее обработки и запоминания. Кроме того, вы узнаете о технике ассоциаций, которая использует ассоциации для улучшения запоминания.

Техника "чанкинга"

Техника "чанкинга" – это эффективный лайфхак для улучшения памяти. Разбивая информацию на меньшие, значимые куски, ваш мозг может легче ее обрабатывать и запоминать. Например, когда вы сталкиваетесь с длинной строкой чисел, вы можете сгруппировать их в меньшие наборы и присвоить значение каждому набору.

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Таким образом, вам нужно будет запомнить лишь несколько смысловых групп, а не длинную случайную последовательность. Использование метода "чанкинга" значительно улучшает способность запоминать и воспроизводить информацию.

Техника ассоциаций

Еще один ценный лайфхак для улучшения памяти – техника ассоциаций. Она заключается в том, чтобы увязать новую информацию с имеющимися знаниями или создать яркие воображаемые образы.

Например, при попытке вспомнить чье-то имя, ассоциируя его с человеком, которого вы уже знаете или визуализируя его лицо, вы можете облегчить запоминание. Установив эти связи или создав сильные визуальные подсказки, мозг лучше подготовлен к получению информации, когда это необходимо, что приводит к улучшению памяти.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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