Элайнеры или брекеты: что лучше для ортодонтического лечения

Элайнеры и брекеты – это ортодонтические методы лечения, которые используются для устранения неправильного прикуса. В этой статье UAportal рассмотрел ключевые различия между ними, чтобы выяснить, какой вариант является предпочтительным для достижения вожделенной улыбки.

Комфортность

Брекеты – это несъемный стоматологический аппарат, в то время как элайнеры – это съемные капы. Это означает, что элайнеры – более незаметный и комфортный вариант, без проводов, которые могут раздражать полость рта. Они также позволяют легче поддерживать гигиену полости рта, поскольку их можно снимать для очистки щеткой и зубной нитью.

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Эффективность лечения

Что касается эффективности лечения, то брекеты, как правило, больше подходят для сложных стоматологических проблем, таких как серьезные проблемы с прикусом. Элайнеры, с другой стороны, лучше подходят для легких и умеренных стоматологических проблем, таких как скученность зубов или небольшие промежутки между зубами.

Продолжительность лечения

Продолжительность лечения – еще один фактор, который следует учитывать. Брекеты обычно носят от одного до трех лет в зависимости от тяжести случая. Элайнеры, с другой стороны, имеют меньший срок ношения – от шести до восемнадцати месяцев.

Стоимость

Стоимость также является важным фактором. Брекеты являются более доступным вариантом, в то время как элайнеры, как правило, дороже из-за более высоких затрат на производство.

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