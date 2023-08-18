Энергетическая сила продуктов питания: как их правильно хранить

На каждой кухне определенные продукты обладают способностью притягивать удачу или навлечь неприятности в дом. Среди них мука и крупа имеют сильное энергетическое значение. Понимание того, как правильно их сохранять, может усилить положительное влияние на богатство и процветание в семье.

Мука, в частности, издавна считается символом изобилия. Чтобы использовать весь потенциал, очень важно держать его скрытым от посторонних глаз. Храните муку в крепкой, непрозрачной упаковке. Если в вашей семье часто возникают конфликты и финансовые трудности, важно обратить внимание на хранение этого важного ингредиента.

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Кроме муки, хранения соли, сахара и разных круп также может повлиять на гармонию в вашем доме. Желательно хранить соль и сахар в отдельных шкафах, чтобы предотвратить возможные конфликты. Кроме того, следует хранить эти продукты в плотно закрытых контейнерах, никогда не оставляя их открытыми. Игнорирование этого правила может привести к постоянным недоразумениям и конфликтам в вашей семье.

Пшеничная крупа, ассоциирующаяся со счастьем, также может способствовать созданию гармоничной атмосферы в доме. Чтобы максимизировать ее положительную энергетику, храните ее в банке, закрытой крышкой золотистого цвета.

Если вашу семью начинают преследовать несчастье, считается, что рассыпание небольшого количества манки по углам дома поможет отвлечь беду.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему в детстве всем говорили, что нельзя есть из ножа. Однако не все знают, откуда пошла эта примета и чем чревато ее нарушение.

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