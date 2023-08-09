Эпический мир супергеройских фильмов последних лет: неординарные персонажи поразят каждого

Отправляйтесь в увлекательное кинематографическое путешествие, ведь UAportal представляет ретроспективу самых увлекательных фильмов о супергероях, снятых в 2018-2021 годах. Эти фильмы очаровали зрителей своими неординарными персонажами, поразительными визуальными эффектами и увлекательными экшн-сценами. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в чрезвычайную сферу супергеройского кино и исследовать лучшие фильмы, захватившие воображение зрителей.

"Мстители: Финал"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: супергеройский, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 181 минута

Год производства: 2019

Главный продюсер: Marvel Studios

"Мстители: Финал" – эпическая кульминация киновселенной Marvel, завершающая сагу о Бесконечности. После разрушительных событий фильма "Мстители: Война бесконечности", оставшиеся супергерои объединяются в отчаянной попытке остановить катастрофические последствия разрыва Таноса. Когда Мстители отправляются во время, они сталкиваются с невероятными вызовами, сталкиваются со своими прошлыми ошибками и идут на огромные жертвы, чтобы восстановить баланс во Вселенной. Фильм демонстрирует грандиозный ансамбль любимых персонажей, увлекательные сражения и эмоциональные моменты, переосмысливающие жанр супергероев.

"Черная пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: супергеройский, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 134 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Marvel Studios

В "Черной пантере" зрители переносятся в технологически развитую и культурно богатую страну Ваканды. Т'Чалла, новоиспеченный король и Черная Пантера, должен защитить свой народ и его образ жизни, столкнувшись с появлением могущественного врага. Выполняя свои обязанности, Т'Чалла отправляется в путешествие самопознания, распутывая семейные тайны и переосмысливая, что значит быть героем. Благодаря мощным социальным комментариям, динамическим персонажам и увлекательным визуальным эффектам "Черная пантера" стала культурным феноменом и одой репрезентации в историях о супергероях.

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"Человек-паук: в паутине вселенных"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: супергеройский, анимация, боевик

Страна: США

Продолжительность: 117 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Sony Pictures Animation

"Человек-паук: в паутине вселенных" знакомит зрителей с мультимиром, где сходятся многочисленные Пауки из разных измерений. Майлз Моралес, молодой и неохотный герой, открывает собственные способности и должен ориентироваться в сложностях бытия Человека-паука. Когда он объединяет усилия с альтернативными версиями героя-паука, они сталкиваются с грозной угрозой, которая может повредить все реальности. Этот анимационный шедевр очаровал зрителей своим новаторским визуальным стилем, проникновенной историей и почитанием непреходящего наследия Человека-паука.

"Чудо-женщина"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: супергеройский, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 141 минута

Год производства: 2017

Главный продюсер: DC Films

"Чудо-женщина" переносит зрителей во времена Первой мировой войны, где Диана Принс, амазонская принцесса, покидает свой мирный остров, чтобы положить конец конфликту. Вооруженная сверхчеловеческими способностями и непоколебимым состраданием, Диана становится Чудо-женщиной, внушающей надежду и борющейся против тьмы, охватившей человечество. Фильм сочетает увлекательные экшн-сцены с темами любви, жертвенности и расширения прав и возможностей женщин, утверждая Чудо-женщину как культовый символ силы и справедливости.

"Тор: Рагнарок"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: супергеройский, боевик, приключения

Страна: США

Продолжительность: 130 минут

Год производства: 2017

Главный продюсер: Marvel Studios

В фильме "Тор: Рагнарок" могучий асгардец оказывается без своего молота и в ловушке на другом конце вселенной. Тор должен противостоять своей сестре Геле, богине смерти, которая стремится навлечь на Асгард разрушение. Объединившись с озорным Локи и новоиспеченной группой союзников, Тор отправляется в космическое приключение, чтобы спасти свою родину. Наполненный юмором, яркими визуальными эффектами и обновленным взглядом на бога грома, "Тор: Рагнарок" объединяет элементы комедии и эпического рассказа, чтобы подарить вам увлекательный опыт супергероя.

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