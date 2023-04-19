Эволюция фильмов аниме: как менялся жанр

UAportal подготовил статью, в которой рассматривается эволюция жанра аниме-фильмов на протяжении истории. В ней рассматривается, как различные эпохи формировали и влияли на этот жанр, а также как эти изменения отразились на популярной культуре.

Ранние дни аниме (1917-1960-е годы)

Первые дни аниме были отмечены экспериментами и инновациями, аниматоры разрабатывали новые техники и стили. В этот период появилось несколько знаковых фигур, в том числе Осаму Тэдзука, который в дальнейшем стал определять этот жанр. Темы в этот период были самыми разнообразными, включая научную фантастику, романтику и комедию.

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Золотой век аниме (1970-1980-е годы)

Золотой век аниме был отмечен бумом производства, поскольку аниме становилось все более популярным в Японии и за рубежом. Этот период ознаменовался появлением нескольких культовых жанров, включая "Меч" и "Волшебная девушка", а также возвышением таких культовых фигур, как "Гундам" и "Сейлор Мун". В этот период также развивался фэндом аниме, поклонники собирались на конвенциях и создавали сообщества.

Цифровая эпоха (1990-е - 2000-е годы)

Цифровая эпоха ознаменовала собой значительный сдвиг в способах производства и потребления аниме. Развитие цифровых технологий позволило аниматорам создавать более сложные и визуально потрясающие фильмы, а зрителям – получать доступ к аниме новыми способами. В этот период появились новые жанры, такие как исэкай и моэ, а также такие культовые фигуры, как Гоку и Луффи.

Глобализация аниме (2010-е годы – настоящее время)

Глобализация аниме ознаменовала собой значительный сдвиг в способах распространения и потребления их. Аниме становилось все более популярным за пределами Японии, а потоковые сервисы сделали его более доступным для аудитории по всему миру. В этот период появились новые поджанры, такие как спортивное аниме и аниме про идолов, а также такие культовые фигуры, как Naruto и Attack on Titan.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

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