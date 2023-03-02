Фильмы экшн, которые потрясут ваш разум

UAportal подготовил подборку лучших экшн-фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год.

Мстители (2012)

Рейтинг IMDB: 8,1/10 Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика Страна: США Продолжительность: 143 мин Год: 2012 Продюсер Marvel Studios

Американский супергеройский фильм, основанный на одноименной команде супергероев из комиксов Marvel Comics. В фильме объединились Железный человек, Капитан Америка, Тор и Халк, чтобы спасти планету от разрушения. Фильм был снят режиссером Джоссом Уидоном и стал одним из самых кассовых фильмов за всю историю кино!

Сюжет вращается вокруг попытки Локи завоевать Землю с помощью армии инопланетных захватчиков. Мстители должны объединиться, чтобы остановить его и спасти мир, доказывая, что даже когда кажется, что надежда потеряна, герои все равно могут выйти победителями!

Джон Уик (2014)

Рейтинг IMDB: 7,5/10 Жанр: Экшн, Криминал, Триллер Страна: США Продолжительность: 101 мин Год выпуска 2014 Продюсер Thunder Road Pictures

Джон Уик – экшн-триллер с Киану Ривзом в главной роли Джона Уика – бывшего киллера, который выходит на пенсию, когда его любимого щенка Дейзи убивают русские мафиози. Он отправляется на поиски мести и расправляется со всеми, кто встает на его пути.

Фильм режиссеров Чада Стахелски и Дэвида Лейча включает в себя напряженные сцены драк и невероятные трюки, которые обязательно заставят вас быть в напряжении!

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Форсаж 6 (2013)

Рейтинг IMDB: 7,2/10 Жанр: Экшн, Приключения, Триллер Страна: США Продолжительность: 130 мин Год: 2013 Продюсер: Universal Pictures

Шестая часть о машинах и преступности. На этот раз Доминик Торетто и Брайан О'Коннор должны объединить усилия со своей старой командой, чтобы уничтожить безжалостную организацию наемников во главе с Оуэном Шоу. С множеством захватывающих автомобильных погонь и эпических сцен драк этот фильм будет держать вас в напряжении до самого взрывного финала!

Миссия невыполнима: Протокол фантом (2011)

IMDB рейтин : 7/10 Жанр: Экшн, Приключения Страна: США Продолжительность: 132 мин Год: 2011 Продюсер: Paramount Pictures

Миссия невыполнима: Протокол Фантом – четвертая часть шпионской серии боевиков Тома Круза, в которой Итан Хант выполняет еще одну невыполнимую миссию – останавливает террористическую организацию от начала Третьей мировой войны. Фильм режиссера Брэда Берда отличается потрясающими визуальными эффектами и декорациями, от которых у вас захватит дух!

Кингсман – Секретная служба (2015)

IMDB Рейтинг: 8/10 Жанр: Экшн, приключения Страна: Великобритания Продолжительность: 129 мин Год выпуска: 2015 Продюсер Marv Films

Секретная служба рассказывает о молодом беспризорнике по имени Эггси, чья жизнь меняется навсегда, когда он встречает Гарри Харта - агента секретной службы Кингсман, которому поручено спасти мир от плана злого мастера Валентайна по глобальному господству. Фильм режиссера Мэттью Вона сочетает в себе экшен и мрачный юмор, что делает его одним из самых зрелищных фильмов, когда-либо снятых.

Напомним, UAportal рассказал о 7 известных актерах, которых сменила пластическая хирургия. Звезды легли под нож хирурга и далеко не каждый из них остался доволен результатом.

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