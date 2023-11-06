Флористы посоветовали, как долго сохранить букет свежим

UAportal подготовил список советов для хранения букетов и обеспечения их долговечности. Следуя советам флористов, можно продлить срок службы цветочных композиций и сохранить их красоту и свежесть.

Правильный уход

Стебли следует обрезать под углом 45 градусов, чтобы улучшить поглощение воды. Чтобы предотвратить размножение бактерий, любые листья, которые будут погружены в воду, следует удалить.

Рекомендуется поставить букет в чистую вазу с теплой водой, смешанной с цветочным консервантом. Важно держать букет подальше от прямых солнечных лучей, это поможет продлить срок его жизни.

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Регулярная замена воды

Рекомендуется каждые два дня опорожнять вазу, тщательно ее мыть, а затем наполнять свежей водой, смешанной с консервантом. Такая практика удаляет накопившиеся бактерии и гарантирует, что цветы остаются увлажненными.

Температура и окружающая среда

Букеты следует держать вдали от приборов, таких как обогреватели или кондиционеры. Рекомендуется выбрать холодное место с постоянной комнатной температурой, чтобы максимально продлить срок хранения цветов в вазе. Кроме того, важно избегать размещения букета у созревающих фруктов, поскольку они выделяют газ этилен, который ускоряет процесс старения.

Обрезка и удаление

Регулярный обзор букета и удаление увядших или поврежденных цветов и листьев является важной практикой для сохранения его свежести. Такие цветы могут выделять вредные бактерии, негативно влияющие на другие цветы. Частичная срезка стеблей каждые несколько дней острыми ножницами или флористическим ножом обеспечивает лучшее поглощение воды, что способствует продлению срока жизни букета.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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