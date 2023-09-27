Где еще можно использовать шампунь: три лайфхака

UAportal подготовил три необычных способа использования шампуня в быту. Мы рассмотрим лайфхаки с шампунем, которые помогут упростить ежедневные задания и сэкономить время, деньги и усилия.

Чистка ювелирных украшений

Необходимо смешать небольшое количество шампуня с теплой водой и замочить украшения в растворе на несколько минут. Затем мягкой щеткой или тряпкой осторожно удалить грязь и налет.

Тщательно промыть украшения водой и вытереть чистой тканью, после чего они вернут себе прошлый блеск.

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Удаление пятен с одежды

Небольшое количество шампуня наносится непосредственно на пятно и следует его осторожно втирать. Одежду в таком состоянии нужно оставить на несколько минут, а затем вещь необходимо постирать, как обычно.

Шампунь поможет расщепить пятно и вывести его из ткани. Этот метод хорошо работает для жирных пятен, загрязнений от еды и даже чернил.

Очистка кисточек для макияжа

Смешивается небольшое количество шампуня с теплой водой в миске, в раствор следует погрузить кисточки и осторожно покрутить ими. После тщательно промыть водой и отжать. Рекомендуется положить их на чистое полотенце, чтобы высохли. Шампунь удалит остатки косметики и оставит кисточки чистыми и мягкими.

Напомним, мы уже писали, что добавить в шампунь, чтобы улучшить состояние волос.

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