Германия поставит Украине новую самоходную артиллерийскую установку

Бундесвер начал испытания новой самоходной артиллерийской установки RCH-155, первым заказчиком которой станет Украина.

Бундесвер начал испытания своей новейшей самоходной артиллерийской установки, известной как RCH 155. Это передовое орудие было разработано компанией Krauss Maffei Wegmann (KMW) и является модернизацией существующей модели Panzerhaubitze 2000. 155-мм орудие установлено на колесной машине Boxer и обладает уникальными возможностями, такими как возможность вести огонь без остановки или замедления. Она может поражать цели на расстоянии от 40 до 50 километров в зависимости от типа боеприпасов; кроме того, она весит почти 40 тонн и может развивать скорость более 100 км/ч благодаря восьми колесам вместо двух гусениц, как у Panzerhaubitze 2000.

В июле 2022 года Украина обратилась к Берлину с просьбой о поставке современной гаубицы, но только в декабре правительство Германии дало согласие на продажу, сделав их первыми покупателями одного из своих самых передовых вооружений - аналогично было, когда они поставляли системы ПВО Iris T, уже используемые в Украине, но еще не принятые на вооружение самим Бундесвером на данный момент. Поставка ожидается не ранее 2025 года после подписания контракта, хотя производство не может начаться до получения одобрения правительства обеих стран.

Германия

Популярная европейская страна, расположенная на севере континента, с обширными ландшафтами, предлагающими разнообразные развлечения в течение всего года, начиная со столицы - Берлина, где находятся различные памятники архитектуры, большие леса, покрывающие 3 часть суши, включая реки, озера, окруженные многочисленными горными хребтами, которые служат идеальным местом притяжения туристов во всем мире. Кроме того, здесь находится множество исторических мест, содержащих многовековые архитектурные сооружения, наряду с яркой культурной жизнью, что привело к сильной экономике страны.