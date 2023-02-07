Німеччина поставить Україні нову самохідну артилерійську установку

Бундесвер почав випробування нової самохідної артилерійської установки RCH-155, першим замовником якої стане Україна.

Бундесвер почав випробування своєї новітньої самохідної артилерійської установки, відомої як RCH 155. Це передове знаряддя було розроблено компанією Krauss Maffei Wegmann (KMW) і є модернізацією наявної моделі Panzerhaubitze 2000. 155-мм гармата встановлена на колісній машині Boxer і володіє унікальними можливостями, такими як можливість вести вогонь без зупинки або уповільнення. Вона може вражати цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів залежно від типу боєприпасів; крім того, вона важить майже 40 тонн і може розвивати швидкість понад 100 км/год завдяки восьми колесам замість двох гусениць, як у Panzerhaubitze 2000.

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У липні 2022 року Україна звернулася до Берліна з проханням про постачання сучасної гаубиці, але тільки в грудні уряд Німеччини дав згоду на продаж, зробивши їх першими покупцями одного зі своїх найпередовіших озброєнь - аналогічно було, коли вони постачали системи ППО Iris T, які вже використовуються в Україні, але ще не взяті на озброєння самим Бундесвером на даний момент. Поставка очікується не раніше 2025 року після підписання контракту, хоча виробництво не може початися до отримання схвалення уряду обох країн.

Німеччина

Популярна європейська країна, розташована на півночі континенту, з великими ландшафтами, що пропонують різноманітні розваги протягом усього року, починаючи зі столиці - Берліна, де розташовані різні пам'ятники архітектури, великі ліси, що покривають 3 частину суші, включно з річками, озерами, оточеними численними гірськими хребтами, які слугують ідеальним місцем тяжіння туристів у всьому світі. Крім того, тут знаходиться безліч історичних місць, що містять багатовікові архітектурні споруди, поряд з яскравим культурним життям, що призвело до сильної економіки країни.