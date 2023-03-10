Гороскоп на 10 марта для Овна, Тельца и Близнецов: грядут плохие новости

UAportal подготовил гороскоп на 10 марта для Овна, Тельца и Близнецов. Одному из этих знаков следует быть готовым к плохим новостям.

Овен

Соединения планет в этот день могут принести позитивные изменения в вашей карьере. Однако будьте внимательны к неожиданным новостям, которые могут прийти в течение дня.

Ваша карьера только выиграет от этих изменений. Обязательно воспользуйтесь любыми возможностями, которые появятся в течение дня!

Телец

Тельцы, небесные светила говорят, что в вашей жизни появятся плохие новости. Однако не стоит сильно переживать, ведь вас ждут и позитивные перемены.

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Сохраняйте оптимизм и не позволяйте этим новостям повлиять на то, как вы проведете остаток дня. Хорошее еще впереди!

Близнецы

Близнецы, ретроградные предупреждения означают, что вы можете испытывать некоторые трудности в общении. Однако не отказывайтесь от попыток их разрешить, так как в конце концов они пройдут.

Позитивные изменения также на подходе. Они должны уравновесить любые негативные энергии, связанные с общением или отношениями с другими людьми.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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