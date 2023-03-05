Гороскоп на 6 марта для Рака, Льва и Девы: кого ждут плохие новости

UAportal подготовил гороскоп на 6 марта для Рака, Льва и Девы. Одному из знаков зодиака следует готовиться к плохим новостям.

Рака

Этот день может стать удачным для того, чтобы совершить прыжок веры в свою карьеру, так как планеты благоприятствуют удаче и смелости в равной степени. Не бойтесь продвигаться вперед и делать себе имя – никогда не знаешь, к чему это может привести!

Возможно, вы найдете ответы на некоторые вопросы, которые мучили вас в последнее время. Будьте открыты для любых новых перспектив или откровений, которые придут к вам. Они могут помочь продвинуться вперед в решении чего-то важного.

Лев

Вам стоит остерегаться плохих новостей, которые могут прийти в ближайшее время, так как они могут внести неожиданный поворот в планы на будущее. Однако постарайтесь не слишком заморачиваться по этому поводу. Просто перестройтесь и продолжайте действовать с изяществом и решимостью.

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В настоящее время перед вами открываются широкие возможности для дальнейшего развития карьеры. Используйте эти шансы, но не забывайте о важности налаживания контактов. Люди часто так же важны, как и навыки, когда речь идет об успехе!

Дева

С этого дня начинается период ретроградности, а это значит, что пришло время заглянуть внутрь себя и понять, чего вы хотите от жизни в данный момент. Следите за тем, чтобы каждый шаг вперед был осознанным и намеренным. Только в этом случае прогресс будет ощущаться как значимый и полезный.

Этот период несет в себе целый ряд проблем, но если сейчас заняться самоанализом, то плохих новостей быть не должно. Сосредоточьтесь на своих целях и верьте, что Вселенная даст вам то, что вам нужно, если вы останетесь верны себе.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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