Готовьтесь плакаты: Лучшие мелодраматические фильмы 2016-21 годов

Эмоционально насыщенные и заставляющие задуматься фильмы могут стать отличным спасением от повседневности. UAportal подготовил список обязательных к просмотру мелодрам, снятых в период с 2016 по 2021 год. Фильмы из разных стран и каждый из них имеет уникальный сюжет, но у них есть одна общая черта – они затронут сердце каждого зрителя

Звезда родилась

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Музыка

Страна: США; Продолжительность: 2ч 16мин; Год: 2018

Продюсер: Брэдли Купер

"Звезда родилась" – романтический мюзикл, в котором рассказывается история Джексона Мейна, известного музыканта, который влюбляется в начинающую артистку Элли.

Открыв невероятный талант девушки, Джексон помогает ей добиться успеха в музыкальной индустрии. Однако по мере роста славы Элли личная борьба Джексона с зависимостью начинает сказываться на их отношениях.

Маленькие женщины

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Драма

Страна: США; Продолжительность: 2ч 15мин; Год: 2019

Продюсер: Эми Паскаль, Дениз Ди Нови, Робин Суикорд

"Маленькие женщины" – это драма, повествующая о жизни четырех сестер, которые проходят свой путь через любовь, потери и взросление в период после Гражданской войны в США.

Джо Марч, вторая по старшинству сестра, мечтает стать писательницей и бросить вызов общественным нормам. По мере того, как каждая из сестер сталкивается со своими собственными испытаниями и бедами, они узнают истинную ценность семьи и тех уз, которые держат их вместе.

Читайте также: Пять лучших приключенческих фильмов: зрители будут в напряжении

Брачная история

Рейтинг IMDB: 8/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Драма

Страна: США; Продолжительность: 2ч 17мин; Год: 2019

Продюсер: Дэвид Гейман

"Брачная история" – это душераздирающая драма, которая рассказывает о распаде брака между театральным режиссером и его женой-актрисой, когда они проходят через болезненный развод.

Чарли и Николь – глубоко влюбленная пара, но по мере того, как их брак начинает распадаться, они пытаются примириться со своими чувствами и с тем, как расставание повлияет на их маленького сына.

Кафе "Голубая сойка"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Мелодрама, Романтика, Драма

Страна: США; Продолжительность: 1ч 20мин; Год: 2016

Продюсер: Мэл Эслин, Александр Леманн

Фильм "Кафе "Голубая сойка" – это черно-белая инди-драма, рассказывающая историю двух бывших школьных возлюбленных, которые воссоединяются спустя 20 лет.

Воссоединившись, Джим и Аманда вспоминают свое прошлое и примиряются с реальностью своего настоящего. В своих разговорах они исследуют любовь, которая когда-то была, и выбор, который привел их на разные пути.

Манчестер у моря

Рейтинг IMDB: 7.8/10

Жанр: Мелодрама, Драма

Страна: США; Продолжительность: 2ч 17мин; Год: 2016

Продюсер: Мэтт Дэймон, Кимберли Стюард, Крис Мур, Лорен Бек

"Манчестер у моря" – это драма, исследующая сложности горя и потери. Фильм рассказывает историю Ли Чандлера, уборщика, который вынужден вернуться в родной город после смерти брата и должен позаботиться о своем племяннике.

Пытаясь справиться со своими личными демонами, Ли вынужден столкнуться с трагедиями своего прошлого и примириться со своими новыми обязанностями.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !