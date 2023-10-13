Хозяйки рассказали, как легко уничтожить черную плесень в ванной

Что нужно знать об удалении черной плесени в ванной комнате

UAportal подготовил важную информацию и советы экспертов по эффективному удалению черной плесени из ванной комнаты. Черная плесень может представлять угрозу для здоровья и нанести вред жилищу, поэтому крайне важно решить эту проблему как можно быстрее.

Следуя приведенным советам, можно принять необходимые меры для безопасного устранения черной плесени и предотвращения ее возникновения.

Приготовьте раствор из воды и отбеливателя

Чтобы эффективно удалить черную плесень в ванной комнате, создайте чистящий раствор, смешав в равных пропорциях воду и отбеливатель. Раствор нанесите на пораженные участки, полностью покрыв их. Оставьте его на плесени примерно на 5 минут, чтобы он начал действовать и разрушать плесень.

Затем удалите плесень с помощью щетки или губки, прилагая достаточное давление, чтобы полностью ее очистить. Наконец, тщательно промойте водой, чтобы удалить остатки моющего раствора и дольки плесени.

Уменьшите уровень влажности в помещении

Профилактика играет жизненно важную роль в борьбе с черной плесенью в вашей ванной комнате. Обеспечьте необходимую вентиляцию в ванной комнате, используя вытяжные вентиляторы или открывая окна во время принятия душа, чтобы уменьшить влажность.

Регулярно проверяйте и устраняйте любые повреждения в кранах, трубах или воронках, чтобы предотвратить накопление влаги. Кроме того, регулярно чистите поверхности в ванной комнате, особенно склонные к накоплению влаги, с помощью антибактериального моющего средства.

Замените герметик

Если вы заметили черную плесень на силиконовой прокладке или герметику, лучше заменить их, чем пытаться очистить. Начните с осторожного удаления старой шпатлевки острым канцелярским ножом или инструментом для удаления шпатлевки.

Очистите участок смесью из уксуса и воды в равных пропорциях или моющим средством на основе отбеливателя. После того, как участок станет чистым и сухим, заклейте его новым герметиком, чтобы эффективно загерметизировать стык и предотвратить дальнейший рост плесени.

Воспользуйтесь природными средствами

Многие природные средства могут эффективно удалить черную плесень. Масло чайного дерева известно своими противогрибковыми свойствами, и его можно использовать, разведя одну чайную ложку масла в одном стакане воды. Распылите эту смесь непосредственно на заплесневевшую поверхность и оставьте на час.

Читайте также: Плесень вокруг окон и на потолке мгновенно исчезнет благодаря копеечному средству, которое можно сделать самостоятельно

Уксус – еще одно эффективное натуральное средство для удаления плесени. Нанесите неразбавленный белый уксус на заплесневевший участок и оставьте на час, прежде чем оттереть. Не забудьте надеть защитные перчатки и маску при использовании этих средств.

Обратитесь к специалистам

В тяжелых случаях заражение черной плесенью или при обработке большой площади рекомендуется обратиться за профессиональной помощью. Специалисты имеют опыт и специализированное оборудование для безопасного удаления плесени и устранения первопричины ее появления.

Они могут обнаружить любые скрытые источники плесени, например, в полостях стен и тщательно их устранить. Профессиональная санация обеспечивает эффективное удаление плесени и снижает риск ее повторного появления.

Напомним, мы рассказали, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!