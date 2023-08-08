Интересные факты из жизни Джорджа Клуни: актер мечтал стать профессиональным бейсболистом и держал 300-килограммовую свинью дома

Джордж Клуни, известный актер и режиссер, оставил неизгладимый след в индустрии развлечений. Хотя его карьера с годами эволюционировала, Клуни остается выдающейся фигурой с его неоспоримым талантом, обаянием и многогранностью.

Мечта за пределами Голливуда

Перед тем, как стать звездой, Джордж Клуни имел всевозможные стремления. Сначала он представлял себе карьеру журналиста, вдохновленного профессией своего отца.

Удивительно, но Клуни тоже мечтал стать профессиональным бейсболистом. Он даже пробовался в команду "Цинциннати Редс", хотя его бейсбольная карьера не сложилась.

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Упущенная возможность

В мире голливудских "а что, если бы" Джордж Клуни чуть не утратил немаловажную роль. Когда проходил кастинг культового фильма Ридли Скотта "Тельма и Луиза", Клуни несколько раз прослушивался на роль Джей Ди, симпатичного бродяги. Однако роль в конце концов досталась Брэду Питту, который впоследствии станет близким другом Клуни.

Неожиданное влияние на "Южный парк"

Клуни сыграл неожиданную роль в успехе анимационного сериала "Южный парк". До того, как создатели Трей Паркер и Мэтт Стоун получили широкое признание, они выпустили серию короткометражных фильмов с участием Санта Клауса и Иисуса Христа.

Один из этих фильмов, под названием "Дух Рождества" (1992), привлек внимание Клуни. Пораженный грубой, но веселой анимацией, он распространил сотни копий на видеокассетах среди своих друзей, помогая распространять информацию о зарождающемся шоу. Паркер и Стоун пригласили Клуни озвучить второстепенного персонажа сериала.

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Необычный спутник

Во время своих отношений с усопшей Келли Престон в конце 80-х Джордж Клуни купил ей свинью в подарок. Когда пара развелась, свинья по имени Макс осталась с Клуни. В течение последующих 19 лет между этим необычным дуэтом образовалась уникальная связь.

Макс стал значительной частью жизни Клуни, а их общество стало предметом шуток среди тех, кто его знал. Образ голливудского сердцееда рядом с 300-килограммовой свиньей может показаться странным, но он иллюстрирует неожиданные аспекты личной жизни Клуни.

6 номинаций на премию "Оскар"

Талант Джорджа Клуни принес ему многочисленные награды, включая две премии Оскар. Однако его путь к "Оскару" является еще более значительным событием.

Клуни стал первым актером, получившим номинации в шести разных категориях. От "Лучшего актера второго плана" до "Лучшего режиссера" и "Лучшего оригинального сценария" – эти разнообразные номинации демонстрируют его многогранность.

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