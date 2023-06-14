Интрижки знаменитостей, которые разрушили им карьеру: Топ-5 скандальных измен

В блистательном мире знаменитостей браки часто создают иллюзию идеальных союзов, кажущихся невосприимчивыми к жизненным трудностям. Однако даже самые состоятельные и богатые люди могут стать жертвой неверности, не подозревая о возможных последствиях не только для своей личной жизни, но и для профессиональной карьеры.

Кристен Стюарт и Руперт Сандерс

Когда британскому режиссеру Руперту Сандерсу доверили постановку фильма "Белоснежка и охотник", он ожидал карьерного взлета. Он не знал, что его скандальный роман с американской актрисой Кристен Стюарт омрачит успех фильма.

Стюарт, известная по роли в серии фильмов "Сумерки", изменила своему партнеру по фильму Роберту Паттинсону, а Сандерс предал свою десятилетнюю жену и мать его двоих детей. Разоблачение их романа вызвало шок в СМИ, запятнало их репутацию и привело к общественному осуждению.

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Джуд Лоу и Дейзи Райт

Иногда дела разворачиваются при самых неожиданных обстоятельствах. Так случилось с Джудом Лоу, который оказался втянут в скандальный роман с няней своих детей Дейзи Райт, находясь в отношениях с британско-американской актрисой Сиенной Миллер, с которой он даже был помолвлен.

Правда в конце концов всплыла наружу, что заставило Лоу публично извиниться и прекратить незаконную связь. Примечательно, что Райт воспользовалась скандалом, продав свою историю таблоидам, что еще больше усилило ажиотаж вокруг этого инцидента.

Гэвин Россдейл

Брак певицы Гвен Стефани и британского музыканта Гэвина Россдейла принял разрушительный характер, когда стало известно, что Россдейл вступил в длительную связь с няней их сыновей. Шокирующе, но одно из их тайных свиданий произошло в день, когда Стефани родила их третьего ребенка.

Поклонники Россдейла выразили свое разочарование, поклявшись бойкотировать его концерты и дистанцироваться от его музыки. Несмотря на то, что Россдейл был виноват, он стал инициатором развода, который привел к разделу их общего имущества.

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Бен Аффлек

Другим актером, которого уличили в романе с няней, был Бен Аффлек, который в то время состоял в отношениях с актрисой Дженнифер Гарнер, известной по роли в фильме "13 лет, 30". Первоначально спекуляции указывали на пристрастие Аффлека к азартным играм как на причину супружеских разногласий, но правда оказалась более обыденной.

Он имел неосторожные отношения с няней, ответственной за их двоих детей. По данным таблоидов, эти события разворачивались в 2015 году, но бракоразводный процесс начался только в апреле 2017 года, а 7 ноября 2018 года брак был официально расторгнут.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп

Риз Уизерспун и Райан Филлипп, очаровательная пара из фильма 1999 года "Жестокие намерения", очаровали зрителей и подогрели фантазии о прочной истории любви. К сожалению, слухи о неверности Филлиппа стали распространяться, бросая тень на их, казалось бы, идиллический брак.

Хотя в документах на развод фигурировали "непримиримые разногласия", а не роман Филлиппа с Эбби Корниш, ущерб был нанесен. Многие его поклонники потеряли к нему интерес, и в одночасье статус Филиппа как голливудского сердцееда и успешного актера был запятнан.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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