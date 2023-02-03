Исследование самого дорогого общежития Украины - 'Академия Острога'

Александр Педан - ведущий и автор образовательного травелога "УниверСheck 2. Професии", который рассказывает его честное мнение об университетах по всей Украине. На этот раз он посетил старейший университет в Восточной Европе - Национальный университет "Острожская академия", который также называют "украинским Кембриджем". Расположен он в небольшом городе с 13 тысячами жителей, известном как Острог. Здесь он вместе со своей дочерью совершил экскурсию по популярным специальностям, таким как "Национальная безопасность и политология", а также поинтересовался у студентов, как они там учатся.

Телеведущему показали различные общежития, где трехместная комната с удобствами стоит 3 060 гривен в месяц с человека, а если вы выбираете студию с кухней, стоимость её достигает 5 400 гривен в месяц, но несмотря на то, что эта стоимость довольно высока по сравнению с платой за обучение, которая составляет 23-29 тысяч гривен в год в зависимости от выбранной специальности. Студенты объяснили ему, что в настоящее время эти общежития больше похожи на хостелы, поскольку они живут там периодически - сначала они приезжают сами на некоторое время, а затем возвращаются домой и учатся онлайн, позволяя другим заменить их во время их отсутствия, при этом они упомянули о более дешевых вариантах, доступных от 700 гривен в месяц, хотя во время их визита не было возможности провести инспекцию.

Ранее, до посещения Национального университета Остох, Олександр уже осмотрел другое общежитие, принадлежащее Черновицкому национальному университету, где условия были намного хуже, чем ожидалось, и он был шокирован, увидев все своими глазами.

Александр Педан

Александр Николаевич Педан - украинский телеведущий и актер, ведущий различных познавательных туристических передач, в том числе "УниверЧек 2 Профессии" с 2019 года на телеканале "Украина" с 2018 года. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевеченко по специальности "лингвистика и журналистика".

Национальный университет "Острожской академии"

Национальный университет Острожской академии (NUOA) основан в 1576 году нашей эры, что делает его одним из старейших университетов Восточной Европы, расположенных в небольшом уютном городе Острог, расположенном в Подолии на юго-западе Украины с общим населением около тринадцати тысяч человек. Эта академия выделяется среди других благодаря своему научному подходу к обучению студентов старших курсов, способствующему дальнейшему развитию творческих способностей, поэтому ее часто называют "украинским Кембриджем" в академических кругах по всей стране, за пределами национальных границ, по всему миру, благодаря многочисленным международным партнерским программам обмена выпускниками, поэтому сегодня NUOA остается очень востребованным местом для местных и иностранных студентов, стремящихся получить высококачественные знания и навыки, стать будущими лидерами в областях, упомянутых выше, и многих других смежных областях, связанных с науками о жизни, социальной экономикой, инженерными технологиями, гуманитарными науками, полевыми исследованиями и т.д.