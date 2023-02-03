Дослідження найдорожчого гуртожитку України - 'Академія Острога'

Александр Педан - ведущий и автор образовательного травелога "УниверСheck 2. Професии", который рассказывает его честное мнение об университетах по всей Украине. На этот раз он посетил старейший университет в Восточной Европе - Национальный университет "Острожская академия", который также называют "украинским Кембриджем". Расположен он в небольшом городе с 13 тысячами жителей, известном как Острог. Здесь он вместе со своей дочерью совершил экскурсию по популярным специальностям, таким как "Национальная безопасность и политология", а также поинтересовался у студентов, как они там учатся.

Телеведущему показали различные общежития, где трехместная комната с удобствами стоит 3 060 гривен в месяц с человека, а если вы выбираете студию с кухней, стоимость её достигает 5 400 гривен в месяц, но несмотря на то, что эта стоимость довольно высока по сравнению с платой за обучение, которая составляет 23-29 тысяч гривен в год в зависимости от выбранной специальности. Студенты объяснили ему, что в настоящее время эти общежития больше похожи на хостелы, поскольку они живут там периодически - сначала они приезжают сами на некоторое время, а затем возвращаются домой и учатся онлайн, позволяя другим заменить их во время их отсутствия, при этом они упомянули о более дешевых вариантах, доступных от 700 гривен в месяц, хотя во время их визита не было возможности провести инспекцию.

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Ранее, до посещения Национального университета Остох, Олександр уже осмотрел другое общежитие, принадлежащее Черновицкому национальному университету, где условия были намного хуже, чем ожидалось, и он был шокирован, увидев все своими глазами.

Александр Педан

Александр Николаевич Педан - украинский телеведущий и актер, ведущий различных познавательных туристических передач, в том числе "УниверЧек 2 Профессии" с 2019 года на телеканале "Украина" с 2018 года. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевеченко по специальности "лингвистика и журналистика".

Национальный университет "Острожской академии"

Національний університет Острозької академії (NUOA) засновано 1576 року нашої ери, що робить його одним із найстаріших університетів Східної Європи, розташованих у невеличкому затишному місті Острог, що на Поділлі, на південному заході України, із загальним населенням близько тринадцяти тисяч осіб. Ця академія вирізняється з-поміж інших завдяки своєму науковому підходу до навчання студентів старших курсів, що сприяє подальшому розвитку творчих здібностей, тож її часто називають "українським Кембриджем" в академічних колах у всій країні, поза межами національних кордонів, у всьому світі, завдяки численним міжнародним партнерським програмам обміну випускниками, тож сьогодні NUOA залишається дуже затребуваним місцем для місцевих і закордонних студентів, які прагнуть здобути високоякісні знання й навички, стати професіоналом у галузі освіти, а також стати професіоналом.