Как без лекарств уменьшить головную боль: полезные советы для лучшего самочувствия

Если у вас есть головная боль, но вы не хотите или не можете выпить лекарство, то не беспокойтесь. UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут вам уменьшить мигрень без употребления таблеток всего за считанные минуты.

Приложите холодный компресс

Приложите холодный компресс ко лбу или затылку. Следовательно, сузятся кровеносные сосуды и уменьшится отек, что улучшит ваше самочувствие.

Просто заверните несколько кубиков льда в тонкое полотенце или воспользуйтесь холодным гелевым пакетом и осторожно приложите его к голове примерно на 15 минут. Рекомендуется делать перерывы, если холод станет слишком ощутимым.

Упражняйте глубокое дыхание

Найдите тихое и спокойное место, чтобы удобно сесть или прилечь. Закройте глаза и сделайте несколько медленных глубоких вдохов, вдыхая через нос и выдыхая через рот.

Сосредоточьтесь на дыхании и старайтесь с каждым выдохом сбросить любое напряжение или стресс. Это поможет расслабить тело и будет способствовать лучшему кровотоку, уменьшая интенсивность головных болей.

Массируйте виски

Кончиками пальцев мягко нажимайте на виски круговыми движениями. Постепенно увеличивайте силу нажатия до комфортного уровня, но будьте осторожны, чтобы не приложить чрезмерную силу. Вдобавок можете помассировать верхнюю часть шеи или участок между бровями.

Пейте достаточно воды

Обезвоживание часто может способствовать возникновению головных болей. Рекомендуется пить воду медленно и постепенно, а не проглатывать ее одним махом.

Кроме того, готовьте травяные чаи или употребляйте в пищу фрукты и овощи с высоким содержанием воды, например, арбуз или огурец. Регулярное употребление воды может помочь снизить частоту и интенсивность головной боли.

Упражняйте техники для релаксации

Попробуйте такие техники как медитация, йога или прогрессивная мышечная релаксация. Эти практики помогут уменьшить стресс, расслабить тело и снять напряжение, которое может являться причиной головной боли. Найдите тихое и удобное место, просмотрите видео с медитацией или упражнениями по йоге, чтобы позволить себе расслабиться и избавиться от любого напряжения.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее UaPortal поделился, как сделать лицо более подтянутым.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!