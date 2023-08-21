Как сделать лицо более подтянутым: эффективные лайфхаки от экспертов

Желание иметь более подтянутый и утонченный вид лица привело к поиску различных методов, которые могут помочь достичь этой цели, не прибегая к радикальным мерам. От макияжных уловок до корректировки образа жизни – существует множество стратегий, которые могут эффективно создать иллюзию более стройного лица.

UAportal подготовил пять лайфхаков от экспертов, охватывающих технику макияжа, выбор прически, коррекцию осанки, гимнастику для лица и осознанное питание, что поможет добиться более стройного и уверенного вида.

Контуринг

Контуринг – это техника макияжа, которая может создать иллюзию более стройного лица. Используя более темный оттенок тонального крема или бронзера, можно создать тени на лице, благодаря чему определенные участки будут выглядеть более скульптурными. Более темный оттенок можно нанести вдоль углублений щек, висков и линии подбородка и хорошо растушевать для получения естественного эффекта. Этот простой трюк может мгновенно сделать лицо более стройным и четким.

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Прическа

Прическа может играть значительную роль в том, как стройным смотрится лицо. Выбирайте прически, которые придают высоты и объему макушке, поскольку это может создать иллюзию более длинной и более узкой формы лица. Следует избегать причесок, придающих ширины боковым сторонам, например, широкие локоны. Вместо этого попробуйте многослойные стрижки, очерчивающие контур и отвлекающие внимание от его ширины.

Осанка

Улучшение осанки не только имеет многочисленные преимущества для здоровья, но и может сделать лицо более стройным. Сутулость создает видимость двойного подбородка и подчеркивает полноту. Если стоять прямо, отвести плечи назад и вытянуть шею, лицо может мгновенно смотреться более подтянутым и четким. Хорошую осанку следует практиковать в течение дня и вы заметите положительные изменения в общем внешнем виде.

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Упражнения для лица

Как и какие-либо другие мышцы тела, мышцы лица можно привести в тонус и укрепить с помощью физических упражнений. Регулярное выполнение специальных упражнений может помочь снизить отечность, подтянуть дряблую кожу и придать лицу более скульптурный вид. Эффективные упражнения включают напряжение подбородка, втягивание щек и растяжку шеи. Эти упражнения можно включить в ежедневную рутину, и в результате лицо станет стройнее и младше с виду.

Увлажнение и питание

Соблюдение здорового образа жизни имеет решающее значение для всеобщего самочувствия, в том числе и для внешнего вида лица. Употребление достаточного количества воды ежедневно помогает выводить токсины и поддерживает увлажненную кожу, в результате чего цвет лица становится более сияющим и подтянутым. Кроме того, сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами и нежирными белками, может помочь уменьшить отеки и воспаления. Следует избегать чрезмерного потребления соли, поскольку это может привести к задержке воды и отечности.

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