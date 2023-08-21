Як зробити обличчя більш підтягнутим: ефективні лайфхаки від експертів

Бажання мати більш підтягнутий і витончений вигляд обличчя призвело до пошуку різних методів, які можуть допомогти досягти цієї мети, не вдаючись до радикальних заходів. Від макіяжних хитрощів до коригування способу життя – існує безліч стратегій, які можуть ефективно створити ілюзію стрункішого обличчя.

UAportal підготував п'ять лайфхаків від експертів, які охоплюють техніки макіяжу, вибір зачіски, корекцію постави, гімнастику для обличчя та усвідомлене харчування, що допоможе досягти стрункішого та впевненішого вигляду.

Контурінг

Контурінг – це техніка макіяжу, яка може створити ілюзію стрункішого обличчя. Використовуючи темніший відтінок тонального крему або бронзера, можна створити тіні на обличчі, завдяки чому певні ділянки виглядатимуть більш скульптурними. Темніший відтінок можна нанести вздовж заглиблень щік, скронь та лінії підборіддя і добре розтушувати для отримання природного ефекту. Цей простий трюк може миттєво зробити обличчя стрункішим і чіткішим.

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Зачіска

Зачіска може відігравати значну роль у тому, наскільки струнким виглядає обличчя. Обирайте зачіски, які додають висоти та об'єму маківці, оскільки це може створити ілюзію довшої та вужчої форми обличчя. Слід уникати зачісок, які додають ширини боковим сторонам, наприклад, широкі локони. Замість цього спробуйте багатошарові стрижки, які окреслюють контур і відволікають увагу від його ширини.

Постава

Покращення постави не тільки має численні переваги для здоров'я, але й може зробити обличчя стрункішим. Сутулість створює видимість подвійного підборіддя і підкреслює повноту. Якщо стояти прямо, відвести плечі назад і витягнути шию, обличчя може миттєво виглядати більш підтягнутим і чітким. Гарну поставу слід практикувати протягом дня, і ви помітите позитивні зміни в загальному зовнішньому вигляді.

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Вправи для обличчя

Як і будь-які інші м'язи тіла, м'язи обличчя можна привести в тонус і зміцнити за допомогою фізичних вправ. Регулярне виконання спеціальних вправ може допомогти зменшити набряклість, підтягнути в'ялу шкіру і надати обличчю більш скульптурного вигляду. Ефективні вправи включають напруження підборіддя, втягування щік і розтяжку шиї. Ці вправи можна включити в щоденну рутину, і в результаті обличчя стане стрункішим і молодшим на вигляд.

Зволоження та харчування

Дотримання здорового способу життя має вирішальне значення для загального самопочуття, в тому числі і для зовнішнього вигляду обличчя. Вживання достатньої кількості води щодня допомагає виводити токсини і підтримує шкіру зволоженою, в результаті чого колір обличчя стає більш сяючим і підтягнутим. Крім того, збалансоване харчування, багате на фрукти, овочі та нежирні білки, може допомогти зменшити набряки та запалення. Слід уникати надмірного споживання солі, оскільки це може спричинити затримку води та набряклість.

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