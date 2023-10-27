Как быстро и крепко заснуть после тяжелого рабочего дня

Что можно сделать, чтобы поскорее заснуть

UAportal подготовил эффективные советы, которые помогут создать расслабляющую атмосферу и улучшить режим отхода ко сну. Применяя эти рекомендации, можно наладить здоровый режим сна, улучшив общее самочувствие.

Создайте необходимые условия

Соблюдение последовательного графика сна, отход ко сну и пробуждение в одно и то же время ежедневно, может значительно помочь быстро и крепко засыпать после тяжелого рабочего дня. Создайте себе успокаивающую процедуру перед сном, которая даст сигнал организму, что пришло время спать.

Это может включать в себя чтение книги, принятие теплой ванны или практику релаксации, например, глубокое дыхание. Убедитесь, что помещение, в котором вы спите, способствует полноценному отдыху: в комнате должно быть прохладно, темно и тихо.

Ограничьте использование электронных устройств

Синий свет, который излучают экраны, может препятствовать выработке мелатонина - гормона, необходимого для сна. Вместо этого займитесь расслабляющими видами деятельности, которые помогут отдохнуть, например, чтением книги или мягкой растяжкой.

Избегайте употребления стимулирующих продуктов вечером, таких как кофеин или тяжелая пища, поскольку они могут нарушить нормальный процесс засыпания. Отдайте предпочтение травяному чаю или напиткам без кофеина, чтобы способствовать спокойному сну.

Создайте комфортную среду

Создание комфортной среды имеет важное значение для спокойного ночного сна. Приобретите высококачественный матрас и подушки, которые обеспечат надлежащую поддержку и комфорт для тела.

Выбирайте постельные материалы, которые соответствуют вашим предпочтениям, будь то хлопковые простыни или уютные фланелевые одеяла. Устраните все источники шума, которые могут мешать сну, и при необходимости используйте светонепроницаемые шторы или маску для глаз.

Читайте также: Держите в спальне: Какие комнатные растения помогают уснуть

Избегайте стресса в течение дня

Управление стрессом в течение дня может существенно повлиять на вашу способность быстро засыпать. Занятия спортом, медитация или развитие внимательности помогут снять напряжение и тревогу, а также снизить уровень стресса.

Определите приоритеты в заботе о себе и установите границы, чтобы предотвратить влияние стресса, связанного с работой. Записывайте мысли, которые вас беспокоят, в дневник перед сном, это поможет очистить разум и будет способствовать более спокойному засыпанию.

Включите упражнения на расслабление

Включение техник релаксации в вашу рутину перед сном может улучшить вашу способность быстро и крепко засыпать. Упражнения на глубокое дыхание, постепенное расслабление мышц и использование мысленных образов являются эффективными методами для расслабления и подготовки организма ко сну. Рассмотрите возможность использования приложений или аудиозаписей, которые предлагают медитацию или успокаивающие звуки, которые помогут в процессе расслабления.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!