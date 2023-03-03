Как быстро и легко очистить кукурузу: лайфхаки, которые действительно работают
Чистка кукурузы может казаться долгим и неприятным делом, но это вовсе не так. UAportal подготовил советы, как быстро и легко очистить кукурузу от кожуры с помощью лайфхаков.
Совет 1
Замочите кукурузу в холодной воде примерно на 10 минут, прежде чем начать ее чистить. Это сделает шелуху более мягкой, и ее будет легче снять.
Совет 2
С помощью острого ножа или овощечистки срежьте верхнюю часть каждого початка, где прикреплена большая часть шелухи.
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Совет 3
Оттяните оставшуюся шелуху, пока она не оторвется целиком, или используйте нож, чтобы удалить упрямые кусочки, которые остались на початке.
Совет 4
Положите каждый кусок очищенной кукурузы на разделочную доску и острым ножом срежьте оставшиеся кусочки шелухи с краев каждого куска.
Напомним, UAportal собрал несколько простых идей, как вкусно приготовить кукурузу, не тратя много времени и усилий.
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