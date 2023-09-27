Как быстро очистить раковину без использования химических средств: проверенные способы
UAportal подготовил три лайфхака для простой очистки раковины без использования химических средств. Мы рассмотрим, как можно поддерживать раковину в чистоте и гигиеническом состоянии, обеспечивая свежий и привлекательный вид.
Пищевая сода и уксус
Для начала нужно посыпать поверхность раковины пищевой содой. Затем соду полить уксусом, что создаст химическую реакцию, расщепляющую грязь и жир.
Следует протереть раковину губкой или тряпкой, уделяя внимание стойким пятнам. После этого тщательно промыть водой и вытереть досуха чистым полотенцем.
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Лимонный сок и соль
Лимон нужно разрезать пополам и погрузить одну половинку в миску с солью. Затем потереть им раковину, слегка сжимая его, чтобы выделить сок. Кислотность фрукта в сочетании с абразивностью соли поможет удалить пятна, оставив раковину безупречно чистой.
Следует промыть емкость водой, вытереть насухо тряпкой или бумажным полотенцем и наслаждаться свежим цитрусовым ароматом.
Зубная паста
Необходимо нанести небольшое количество зубной пасты на влажную губку или тряпку и осторожно потереть раковину круговыми движениями. Компоненты зубной пасты эффективно удаляют пятна и полируют поверхность раковины.
Затем раковину нужно тщательно промыть водой и вытереть полотенцем.
Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.
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