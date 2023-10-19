Как быстро почистить ананас: простой лайфхак

Приготовьтесь наслаждаться идеально очищенными ананасами. UAportal расскажет, как правильно и легко чистить этот вкусный фрукт. Вам понадобится минимум времени и острый нож.

Срежьте верхушку

Чтобы быстро почистить ананас, начните со срезки верхушки фрукта. Это позволит удалить жесткую, колючую верхушку и облегчит работу с ним. Острым ножом сделайте прямой горизонтальный срез примерно на два сантиметра ниже макушки.

Обрежьте нижнюю часть

Далее обрежьте нижнюю часть ананаса. Острым ножом сделайте прямой горизонтальный срез примерно на два сантиметра выше основания фрукта. Это создаст устойчивое основание для ананаса и не даст ему шататься или катиться.

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Снимите кожуру

Теперь пришло время снять кожуру с ананаса. Держите фрукт крепко и движением вниз срезайте наружный слой кожуры. Делайте длинные вертикальные надрезы, повторяя изгиб ананаса, двигаясь по кругу.

Избавьтесь от "глазок"

После удаления кожуры вы увидите маленькие коричневые "глазки", разбросанные по поверхности ананаса. Маленьким ножом для чистки сделайте диагональные надрезы вокруг каждой ячейки и удалите их. Этот шаг гарантирует, что ананас будет совершенно гладким.

Нарежьте фрукт ломтиками или кубиками

Наконец, можно нарезать ананас кусочками или кубиками в соответствии с вашими предпочтениями. Для вырезки сделайте горизонтальные надрезы по всей ширине фрукта. Для кубиков сделайте вертикальные и горизонтальные надрезы.

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