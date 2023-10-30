Как быстро почистить оконные рамы: советы и методы для безупречного блеска

Быстрая и какая-то мойка, чтобы сэкономить время и усилия

UAportal подготовил советы, которые помогут вам поддерживать оконные рамы в чистоте и ухоженном состоянии. Следуя им, вы научитесь легко и быстро отмывать ваши окна от грязи.

Начните с удаления грязи

Чтобы быстро очистить оконные рамы, начните с удаления грязи или мусора сухой тряпкой или щеткой. Затем смешайте раствор теплой воды и мягкого хозяйственного мыла и с помощью губки или мягкой ткани осторожно протрите рамы. Особое внимание уделите местам с пятнами или стойкой грязью. После очищения тщательно промойте рамы чистой водой и высушите их полотенцем.

Использование уксусно-водяного раствора

Смешайте в пульверизаторе равные части белого уксуса и воды. Распылите раствор на оконные рамы и оставьте его на несколько минут.

Затем с помощью губки или тряпки осторожно протрите рамы. Смойте чистой водой и высушите полотенцем. Кислотность уксуса помогает расщеплять пятна, оставляя оконные рамы чистыми и блестящими.

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Спиртовой чистящий раствор

Смешайте в пульверизаторе или ведре равные части воды и нашатырного спирта. Нанесите раствор на рамы и почистите их по-прежнему.

Тщательно промойте чистой водой и протрите полотенцем. Не забудьте надеть перчатки и работать в хорошо проветриваемом помещении при использовании аммиака, поскольку он может быть мощным моющим средством.

Регулярный уход

Постоянный уход необходим для поддержания чистоты оконных рам и предотвращения накопления грязи. Вытирайте пыль и протирайте рамы как минимум раз в месяц, чтобы удалить поверхностную грязь или пыль.

Подумайте о нанесении защитного воска или герметика на деревянные рамы, чтобы облегчить очистку. Также держите окна хорошо закрытыми и используйте защитную пленку, чтобы предотвратить попадание грязи и влаги внутрь рамы.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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