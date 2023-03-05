Как быстро почистить яйца: понадобятся соль и холодная вода
UAportal подготовил пять советов, которые помогут быстро почистить яйца. Понадобятся соль и холодная вода.
Совет 1
Используйте холодную воду. Начните с погружения вареного яйца в холодную воду на 10-15 минут. Это позволит скорлупе отделиться от внутренней мембраны, что облегчит очистку без разрывов и прилипания к яичному белку.
Совет 2
Осторожно постучите по плоской поверхности. Вынув яйцо из холодной воды, слегка постучите им о твердую поверхность, например, кухонную столешницу или разделочную доску, пока на скорлупе не появятся несколько небольших трещин. Это значительно упростит процесс очистки, так как освободит скорлупу от внутренней оболочки.
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Совет 3
Проведите большим пальцем по скорлупе. Аккуратно перекатывайте большой палец по каждой трещине, пока не сможете легко удалить сразу большие куски скорлупы. Будьте осторожны, не давите слишком сильно и не используйте острые предметы, так как это может повредить как скорлупу, так и само яйцо.
Совет 4
Очистите скорлупу под проточной водой. Возьмитесь за один конец очищенной части и проведите по нему теплой водой, одновременно снимая пальцами другие части скорлупы. Это поможет легче избавиться от оставшихся кусочков и уменьшить прилипание пальцев к яичному белку.
Совет 5
Не забывайте о соли! Чтобы обеспечить дополнительную защиту от прилипания скорлупы, насыпьте немного поваренной соли в миску с теплой водой после удаления всех кусочков скорлупы.
Также яйца советуют натирать растительным маслом, чтобы продлить срок хранения яиц.
Раньше мы писали о том, как варить яйца, чтобы они легко чистились.
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