Як швидко почистити яйця: знадобляться сіль та холодна вода

UAportal підготував п'ять порад, які допоможуть швидко почистити яйця. Знадобляться сіль та холодна вода.

Порада 1

Використовуйте холодну воду. Почніть із занурення вареного яйця у холодну воду на 10-15 хвилин. Це дозволить шкаралупі відокремитися від внутрішньої мембрани, що полегшить очищення без розривів та прилипання до яєчного білка.

Порада 2

Обережно постукайте по плоскій поверхні. Вийнявши яйце з холодної води, трохи постукайте їм про тверду поверхню, наприклад, кухонну стільницю або обробну дошку, поки на шкаралупі не з'являться кілька невеликих тріщин. Це значно спростить процес очищення, тому що звільнить шкаралупу від внутрішньої оболонки.

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Порада 3

Проведіть великим пальцем по шкаралупі. Акуратно перекочуйте великий палець по кожній тріщині, поки не зможете легко видалити одразу великі шматки шкаралупи. Будьте обережні, не тисніть занадто сильно і не використовуйте гострі предмети, оскільки це може пошкодити як шкаралупу, так і саме яйце.

Порада 4

Очистіть шкаралупу під проточною водою. Візьміться за один кінець очищеної частини і проведіть теплою водою, одночасно знімаючи пальцями інші частини шкаралупи. Це допоможе легше позбутися шматочків, що залишилися, і зменшити прилипання пальців до яєчного білка.

Порада 5

Не забувайте про сіль! Щоб забезпечити додатковий захист від прилипання шкаралупи, насипте трохи кухонної солі в миску з теплою водою після видалення всіх шматочків шкаралупи.

Також яйця радять натирати олією, щоб продовжити термін зберігання яєць.

Раніше ми писали про те, як варити яйця, щоб вони легко чистилися.

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