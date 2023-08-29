Как быстро распознать ложь: пять простых советов

Как узнать, что человек вам лжет

Умение распознавать ложь может быть ценным как в личных, так и в профессиональных отношениях. UAportal подготовил 5 простых советов, которые помогут распознать обман и остерегаться лжецов.

Обращайте внимание на язык тела

Невербальные сигналы часто могут рассказать больше слова. Обратите внимание на признаки дискомфорта, такие как суетливость, избегание зрительного контакта или скрещивание рук. Такое поведение свидетельствует о том, что человек испытывает тревогу или пытается что-нибудь скрыть.

Выявляйте расхождение в фактах

Обращайте внимание на какие-либо непоследовательности в рассказе или противоречия в утверждениях. Лжецы часто пытаются придерживаться последовательности в изложении фактов. Кроме того, чрезмерная защитная реакция или слишком сложные объяснения могут быть тревожными звоночками.

Доверяйте своей интуиции

Подсознание может улавливать тонкие подсказки, трудно объяснимые словами. Однако важно отметить, что интуиция не должна быть единственным основанием для обвинения кого-то во лжи. Его следует использовать в сочетании с другими доказательствами и наблюдениями.

Следите за мимикой

Мимика – это краткие выражения лица, которые могут раскрыть подлинные эмоции человека, даже если он пытается их скрыть. Эти гримасы могут возникать в считанные секунды и часто непроизвольны. Обращайте внимание на лицо человека, особенно в моменты стресса или при обсуждении деликатных тем.

Задавайте открытые вопросы

Пытаясь выяснить правду, важно задавать открытые вопросы, побуждающие человека давать развернутые ответы. Закрытые вопросы, на которые можно ответить простым "да" или "нет", не дадут достаточно информации, чтобы определить, лжет ли человек.

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