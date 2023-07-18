Как быстро вывести пятна из одежды за 5 минут: неожиданные лайфхаки

UAportal подготовил подборку практических советов, которые помогут вывести пятна из одежды всего за пять минут.

Быстрые действия для свежих пятен

Начните с того, что осторожно промокните пятно чистой тканью или бумажным полотенцем, чтобы впитать как можно больше вещества. Не тритесь, поскольку это может привести к дальнейшему распространению пятна.

Затем промойте пораженный участок холодной водой. Если пятно не исчезает, сделайте пасту из равных частей пищевой соды и воды. Нанесите пасту на пятно, оставьте на несколько минут и тщательно смойте. Этот метод эффективно справляется с такими распространёнными пятнами, как кофе, сок или разлитая пища.

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Попрощайтесь с пятнами на масляной основе

Пятна на масляной основе, такие как жир или салатная заправка, могут быть сложными для выведения. Начните с посыпания пятна кукурузным крахмалом, детской присыпкой или тальком, чтобы поглотить растительное масло. Оставьте на несколько минут, затем осторожно счистите порошок щеткой.

Затем нанесите небольшое количество мыла для посуды или жидкого стирального порошка прямо на пятно и осторожно потрите его. Дайте мылу впитаться в ткань в течение минуты-двух, а затем тщательно промойте теплой водой. Этот способ творит чудеса для удаления пятен на масляной базе, не повреждая ткань.

Как бороться с устойчивыми чернильными пятнами

Начните с того, что подложите чистую ткань под загрязненный участок, чтобы предотвратить перенос чернил на другие части одежды. Нанесите медицинский спирт на ватный диск или ватный шарик и аккуратно промокните пятно чернил. Продолжайте промокать, пока чернила не начнут сходить.

Промойте ткань холодной водой и повторите процесс, если нужно. Когда пятно исчезнет, постирайте вещь в обычном режиме. Не забудьте сначала протестировать спирт на неброском участке, чтобы убедиться, что он не повредит ткань.

Как вывести пятна от красного вина

Действуйте быстро, промокните излишки вина тканью или бумажным полотенцем. Посыпьте пятно солью, покрыв его полностью. Соль поглотит вино и не даст ему застыть. Через несколько минут промойте ткань холодной водой и осторожно потрите пятно мягким моющим средством или пятновыводителем. После этого стирайте изделие в соответствии с инструкцией по уходу за ним.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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