Как быстро вывести ржавчину: три простых, но действенных способа
Надоевшие ржавые пятна можно встретить повсюду. Многие хозяйки даже безуспешно пытаются избавиться от них. UAportal подготовил три народных метода, которые помогут вам справиться с этой проблемой.
Соль и лимонный сок
Смешайте лимонный сок и соль до образования пасты. Нанесите ее на нужную поверхность и оставьте на час. Природная кислотность цитруса поможет растворить ржавчину, а соль будет действовать как мягкий абразив. После этого очистите поверхность щеткой и протрите ее досуха.
Уксус
Окунуть на несколько часов ржавые части в белый уксус. После замачивания очистите поверхность щеткой или стальной ватой и наблюдайте за изменениями. Не забудьте тщательно промыть и сушить все инструменты после процесса.
"Картофельное мыло" и средство для мытья посуды
Разрежьте картофель пополам и смажьте ее половинки средством для мытья посуды. Втирайте разрезанную половинку в нужную поверхность, чтобы щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, растворяла ржавчину. Повторяйте процесс при необходимости.
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