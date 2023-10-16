Как дольше сохранить авокадо свежим: действенные лайфхаки

В этой статье UAportal представляет эффективные методы хранения авокадо, продлевающие его свежесть на 12 дней. Узнайте ценные советы и информацию о том, как предотвратить ухудшение и сохранить фрукт в оптимальном состоянии: от правильного охлаждения до использования цитрусового сока.

Выбирайте фрукт правильно

Выбирайте авокадо, которые слегка пружинят при легком нажатии, но избегайте имеющих синяки или пятна. Спелые авокадо, которые не будут использоваться сразу, можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс созревания и продлить их свежесть. Обесцвеченные, со странным запахом или скользкие – следует выбросить.

Используйте лимонный сок

Чтобы продолжить свежесть, попробуйте этот простой трюк: разрезав авокадо пополам и удалив косточку, сбрызните оставшуюся мякоть соком лимона или лайма. Затем плотно накройте половинки полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить почернение. Этот способ особенно эффективен, если планируется использование только половинки за один раз.

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Храните герметично

Когда дело доходит до хранения разрезанного авокадо, есть несколько вариантов. Один из популярных методов – положить в герметичный контейнер разрезанной стороной вниз. Кроме того, можно хранить авокадо в закрывающемся полиэтиленовом пакете, предварительно удалив из него как можно больше воздуха. Оба способа помогают сохранить свежесть в течение нескольких дней.

Воспользуйтесь методом заморозки

Если вы хотите заморозить авокадо для дальнейшего использования, выбирайте фрукт на пике спелости. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, извлеките мякоть и разомните ее с небольшим количеством лимонного сока. После этого разложите пюре в герметичные контейнеры или пакеты для замораживания, не допуская попадания излишнего воздуха. Замороженное авокадо можно хранить в морозильной камере до 6 месяцев.

Напомним, мы рассказали, как правильно выбрать авокадо.

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