Как дольше сохранить объем прически: четыре основных правила

Когда дело доходит до ухода за волосами, правильное мытье головы имеет важное значение для сохранения чистоты и объема. UAportal подготовил советы, которые помогут добиться желаемого результата.

Смывайте все остатки шампуня

Правильное ополаскивание волос имеет важное значение для обеспечения удаления всех остатков продукта. После применения шампуня или кондиционера волосы следует тщательно промыть теплой водой. Важно помассировать кожу головы, чтобы стимулировать кровообращение и удалить остатки продукта. Остатки на волосах могут утруждать их и делать тусклыми и вялыми.

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Чрезмерное мытьё

Может возникнуть соблазн делать это каждый день, однако такие регулярные действия могут лишить волосы природных масел и привести к сухости. Вместо этого рекомендуется мыть голову каждые 2-3 дня или при необходимости. Это позволяет коже поддерживать естественный баланс, а волосы дольше остаются чистыми и объемными.

Осветительный шампунь

Использование осветительного шампуня может помочь сохранить чистоту головы на более долгое время. Включение использования такого средства в процедуру ухода за волосами устраняет накопление продуктов, избыток жира и загрязнение волос и кожи головы. Советуют его использовать всего 1 раз в неделю.

Ополаскивайте холодной водой

Ополаскивание головы холодной водой после шампуня и кондиционера помогает сохранить волосяную кутикулу, предотвращая проникновение грязи и жира в волосяной стержень. Этот простой шаг может существенно способствовать сохранению чистоты и свежести волос в течение длительного периода.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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