Как дома создать уютную атмосферу посредством освещения: 5 креативных идей

Вы хотите создать комфортную и гармоничную атмосферу в своем доме, но не знаете как? UAportal собрал практические советы, которые помогут вам с помощью правильно подобранного освещения, создать невероятный уют.

Используйте теплое освещение

Теплые лампочки излучают мягкий, желтоватый свет, имитирующий естественные солнечные лучи. Это помогает сделать простор уютнее, что идеально подходит для отдыха после длительного рабочего дня. Для этого используйте теплые светодиодные лампы или установите димеры, чтобы можно было регулировать интенсивность света в соответствии с собственным настроением.

Распределяйте свет по уровням

Для достижения гармоничной и визуально привлекательной световой композиции создайте многослойное освещение. К примеру, можно сделать основное, рабочее и акцентное освещение.

Основной – обеспечивает общий свет в комнате, рабочий – фокусируется на определенных участках, в которых можно заниматься определенными делами, а акцентный – подчеркивает элементы декора. Используя такое распределение, вы добьетесь комфорта и уюта.

Используйте димеры и разумное освещение

Светорегуляторы и системы разумного освещения – отличные инструменты для управления атмосферой в помещении. С помощью димеров можно регулировать яркость света в соответствии со своим настроением и особенностями в комнате.

Умные системы освещения предлагают еще больше контроля, позволяя изменять цвет и интенсивность света с помощью приложения смартфона или голосовых команд.

Купите декоративные светильники

Установите дома оригинальные подвесные светильники, люстры или настенные бра. Они не только освещают помещение, но и придают ему визуальную привлекательность.

Выделите разными светильниками отдельные зоны

Освещение можно использовать для выделения различных зон и создания ощущения обособленности, если в помещении открыта планировка. Например, подвесные светильники или люстра могут очертить обеденную зону, а точечные или трековые светильники – гостиную или рабочую территорию.

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