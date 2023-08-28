Как эффективно бороться с фитофторозом картофеля: химические и органические способы

Фитофтороз картофеля представляет значительную угрозу посевам этой культуры, что приводит к загниванию листьев и клубней. Эта разрушительная болезнь, вызванная тем же грибком, что вызывает фитофтороз томатов, особенно распространяется во время влажного лета. UaPortal рассказал об особенностях фитофтороза, а также о способах борьбы с ним.

Когда появляется это заболевание

Вспышки фитофтороза обычно происходят в период с июля по август и способны уничтожить урожай картофеля в считанные дни. Однако если при обнаружении проблемы немедленно удалить листья, то можно спасти все развитые клубни. Стоит отметить, что фитофтороз может проявиться уже в июне, что является более серьезной проблемой, ведь многие клубни не успевают полностью созреть к этому времени, что приводит к полной потере урожая.

Какие симптомы фитофтороза

Сначала на листьях появляются темные пятна, начиная с кончиков и краев, которые постепенно распространяются и приводят к увяданию и опаданию листьев. На стеблях появляются пятна, которые со временем чернеют и загнивают. В то же время вокруг темных пятен и на нижней стороне листьев становятся заметными споры белого грибка.

Если не принять меры, фитофтороз переходит на клубни, а дождь смывает споры грибка в почву, что приводит к дальнейшему заражению урожая. Больные клубни быстро приобретают красно-коричневый цвет, который сопровождается появлением белой слизи с неприятным запахом, что приводит к быстрому гниению.

Как бороться с фитофторозом картофеля

Химическая обработка

Когда-то, чтобы предотвратить фитофтороз картофеля, обычно использовали фунгициды на основе меди, в частности, бордоскую смесь. Однако эти препараты постепенно прекращают использовать несмотря на то, что пока нет никаких химических средств, которые боролись бы с этой проблемой.

Органические препараты

Если вы обнаружили фитофтороз, нужно немедленно срезать все листья и стебли до уровня земли. Хотя это может предотвратить попадание грибка в клубни, но это также приведет к тому, что клубни перестанут расти.

Оставьте картофель в почве на три недели в незыблемом состоянии, так как этот период помогает устранить остатки спор и поможет коже затвердеть. Хотя картофель из пораженных растений остается съедобным, желательно употребить его как можно быстрее, поскольку он плохо хранится. Любые клубни с признаками фитофтороза следует выбросить.

Важно утилизировать весь зараженный растительный материал в муниципальном контейнере для зеленых отходов. Избегайте компостирования пораженного растительного материала в собственном саду, это может привести к повторению проблемы в следующем году.

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