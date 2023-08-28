Як ефективно боротися з фітофторозом картоплі: хімічні та органічні способи

Фітофтороз картоплі становить значну загрозу для посівів цієї культури, що призводить до загнивання листя та бульб. Ця руйнівна хвороба, спричинена тим самим грибком, що викликає фітофтороз томатів, особливо поширюється під час вологого літа. UaPortal розповів про особливості фітофторозу, а також про способи боротьби з ним.

Коли з’являється це захворювання

Спалахи фітофторозу зазвичай відбуваються в період з липня по серпень і здатні знищити врожай картоплі за лічені дні. Однак, якщо при виявленні проблеми негайно видалити листя, то можна врятувати всі розвинені бульби. Варто зазначити, що фітофтороз може проявитися вже в червні, що є серйознішою проблемою, адже багато бульб не встигають повністю дозріти до цього часу, що призводить до повної втрати врожаю.

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Які симптоми фітофторозу

Спочатку на листках з'являються темні плями, починаючи з кінчиків і країв, які поступово поширюються й призводять до в'янення та опадання листя. На стеблах також появляються плями, які з часом чорніють та загнивають. Водночас навколо темних плям і на нижньому боці листя стають помітними спори білого грибка.

Якщо не вжити заходів, фітофтороз переходить на бульби, а дощ змиває спори грибка в ґрунт, що призводить до подальшого зараження врожаю. Хворі бульби швидко набувають червоно-коричневого кольору, який супроводжується появою білого слизу з неприємним запахом, що спричиняє швидке гниття.

Як боротися з фітофторозом картоплі

Хімічна обробка

Колись, щоб запобігти фітофторозу картоплі, зазвичай використовували фунгіциди на основі міді, зокрема, бордоську суміш. Одначе ці препарати поступово припиняють використовувати, попри те, що наразі не існує жодних хімічних засобів, які боролися б з цією проблемою.

Органічні препарати

Якщо ви виявили фітофтороз, потрібно негайно зрізати все листя і стебла до рівня землі. Хоч це може запобігти потраплянню грибка до бульб, але це також призведе до того, що бульби перестануть рости.

Залиште картоплю в ґрунті на три тижні в непорушному стані, тому що цей період допомагає усунути залишки спор і допоможе шкірці затвердіти. Хоч картопля з уражених рослин залишається їстівною, бажано спожити її якнайшвидше, оскільки вона погано зберігається. Будь-які бульби з ознаками фітофторозу слід викинути.

Важливо утилізувати весь заражений рослинний матеріал у муніципальному контейнері для зелених відходів. Уникайте компостування ураженого рослинного матеріалу у власному саду, адже це може призвести до повторення проблеми наступного року.

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