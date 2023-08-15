Как эффективно бороться с тлей: эффективные советы от садоводов

Как эффективно бороться с тлей: советы от садоводов

Тля, широко известная под названием "зеленая тля" или "черная тля", – это миниатюрные насекомые, питающиеся соком растений, в частности, мягкими молодыми побегами. Их размер колеблется от 1 мм до 7 мм в длину.

Тля процветает в теплых условиях, ограничивая свой жизненный цикл весной и летом в открытых садах. Однако они могут поражать растения в любое время года в закрытых помещениях, например в домах, теплицах или оранжереях.

Понимание проблемы

Зелёная и черная тли являются природными компонентами садовой экосистемы и служат жизненно важным источником пищи для различных видов птиц, в том числе для воробьев. Они становятся проблемой только тогда, когда их численность значительно растет.

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Большие заражения могут ослабить растения, вызывая скручивание или искривление пораженных побегов. В некоторых случаях, особенно на молодых растениях это может привести к окончательной гибели растения.

Что делать при появлении тли

Небольшое количество этих насекомых на садовом растении обычно не вызывает беспокойства, поскольку птицы естественным образом охотятся на них и кормят ими своих птенцов. Однако в ситуациях, когда на участке много растений одного типа, где нет естественных хищников, необходимо принимать быстрые действия.

Очень важно сохранять бдительность по поводу ранних предупредительных признаков и тщательно осматривать растения. В закрытых помещениях и теплицах первым признаком заражения часто является наличие липкой медовой росы на листьях под скоплениями тлей.

Борьба без использования химикатов

1. Смойте тлю сильной струей воды из шланга.

2. Раздавите вручную небольшие очаги заражения.

3. Используйте биологические средства борьбы с тлей, заселяя в дом или теплицу живых хищников для борьбы с тлей.

Природные средства защиты

Посадка трав с резким запахом, таких как шалфей, лук, чеснок и настурция, наряду с чувствительными растениями может помочь отпугнуть тлю. Создайте места обитания, которые привлекают птиц и других хищников в саду.

Зимой убирайте меньше, чтобы дать божьим коровкам возможность перезимовать. Поощряйте птиц, высаживая вьющиеся растения и густые кустарники.

Поскольку тля нацелена на мягкую молодую поросль, минимизация использования богатых азотом удобрений может способствовать росту растений с более жесткими листьями. Азот является основным питательным веществом для развития листьев.

Тщательно мойте поверхности и подставки. Рассмотрите возможность использования продуктов без химикатов для опрыскивания конструкции.

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