Как эффективно заточить бритву в домашних условиях: три лайфхака

Вот как заточить одноразовую бритву

UAportal расскажет, как превратить одноразовую бритву в экологичный и многоразовый инструмент с помощью простых бытовых предметов. Эти невероятные лайфхаки коренным образом изменят ваше представление о бритье. Забудьте о постоянных покупках новых бритв и научитесь легко затачивать их в домашних условиях.

Метод иглы

Шаг 1: Крепко держа бритву, с помощью большой иглы коснитесь всех лезвий.

Шаг 2: Легко нажимайте на лезвия, очищая их, обеспечивая тщательное покрытие.

Шаг 3: Непрерывно чистите лезвие в течение минуты.

Шаг 4: Для очень тупых бритв положите иглу на поверхность и надежно удерживайте ее.

Шаг 5: С умеренным нажимом переместите лезвия бритвы из стороны в сторону к игле, чтобы устранить любые неровности.

Джинсовая техника

Шаг 1: Возьмите прочную картонную трубочку небольшого диаметра, например из фольги или пищевой пленки.

Шаг 2: Поверните трубку грубой джинсовой тканью, убедившись, что лицевая сторона трубки закрыта.

Шаг 3: Проведите бритвой по ткани на трубке, двигаясь в направлении, противоположном кончикам лезвия.

Шаг 4: Изменяйте угол наклона бритвы, чтобы равномерно очистить все лезвия, повторяя движения в соответствии с состоянием лезвий.

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Самодельная точилка из спичечной коробки

Вы можете попытаться сделать точилку собственноручно. Этот метод требует минимальных вложений и обеспечивает исключительные результаты.

Шаг 1: Отрежьте "терки" от трех спичечных коробок, удалив лишнюю бумагу.

Шаг 2: Возьмите кусок картона немного шире лезвия бритвы, примерно 10 см длиной.

Шаг 3: Приложите вырезанные фрагменты спичечных коробок друг к другу на картон.

Шаг 4: Убедитесь, что терки надежно приклеены вдоль картона, обеспечивая поверхность для заточки лезвий.

Шаг 5: Прижмите все вместе, добавив дополнительный кусок картона и дайте клею высохнуть.

Эти инновационные подходы создают устойчивое решение для поддержания ваших бритв в идеальном состоянии без лишних трат. Попрощайтесь с постоянной покупкой новых бритв и воспользуйтесь этими практичными методами, чтобы продлить срок службы вашего лезвия.

Напомним, мы рассказали о методах заточки и увеличении срока службы бритв.

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