Как еще можно использовать металлические губки для посуды: три нестандартных способа

У каждого дома есть металлические губки, которыми моете поверхности и посуду. Однако оказывается, что это универсальное приспособление может изрядно облегчить вашу обыденность. UAportal рассказал о трех необычных способах его применения.

Очистка труднодоступных мест

Отрежьте от губки небольшую часть и прикрепите ее к гибкому тонкому стержню или ручке. С помощью этого самодельного инструмента, вы сможете добраться до труднодоступных мест. К примеру, линий швов, щелей и узких углов. Этот метод точно вам подойдет, независимо от того, удаляете ли вы грязь с плитки в ванной или чистите сложную кухонную технику.

Удаление ржавчины и пятен

Чтобы справиться с ржавчиной, смочите губку и посыпьте необходимую область небольшим количеством соды или пищевой соли. Осторожно потрите ржавую поверхность. Абразивные свойства губки вместе с моющими средствами помогут восстановить исходный блеск металла.

Заточка инструментов и принадлежностей

Ножи и ножницы со временем затупляются, но можно легко восстановить их режущую способность. Для этого поведите тупым лезвием по поверхности металлической губки под углом 20 градусов. Повторите процесс несколько раз, чередуя стороны, пока не добьетесь желаемого результата.

Ранее, UaPortal поделился универсальным средством для очистки всего дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!