Как идеально подобрать цвет тонального крема: Действенные советы

Когда дело доходит до выбора идеального цвета тонального крема, важно определить подтон кожи. UAportal рассказывает о лайфхаках для легкого и точного выбора тонального средства.

Как определить подтон кожи

При выборе цвета тонального крема очень важно сначала определить подтон. Взгляните на вены на запястье – холодный подтон имеет синий цвет, теплый – зеленый, а микс – нейтральный оттенок.

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Тест на линии подбородка

Чтобы добиться точного подбора цвета, важно протестировать оттенок тонального крема именно на подбородочной линии. Кисть или запястье не подойдут, потому что, скорее всего, они имеют другой цвет, чем ваше лицо. Нанесите небольшое количество тонального средства на подбородочный линию, тщательно растушевав его.

Учитывайте освещение

Освещение играет немаловажную роль в том, как выглядят цвета тонального крема. Поэтому желательно протестировать выбранный оттенок при разном освещении – естественном, дневном и искусственном.

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